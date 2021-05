Balearen-Regierung hebt Testpflicht für Inlandsreisende auf

Ministerpräsidentin Francina Armengol und Minister Iago Negueruela auf der Fitur in Madrid.

Ministerpräsidentin Francina Armengol und Minister Iago Negueruela auf der Fitur in Madrid. Foto: CAIB

Auf Mallorca und den Nachbarinseln werden geimpfte Reisende aus anderen spanischen Regionen schon bald kein negatives Test-Ergebnis mehr vorlegen müssen. Davon ausgenommen werden auch Besucher aus autonomen Gemeinschaften, in denen die Corona-Inzidenz der vergangenen 14 Tage unter 60 liegt. Das kündigten Ministerpräsidentin Francina Armengol und ihr Tourismusminister Iago Negueruela am Mittwoch (19.5.) auf der Tourismusmesse Fitur an.

Die entsprechenden Bestimmungen müssen noch ausgearbeitet werden. Sie sollen am Sonntag in Kraft treten. Bisher müssen alle Reisenden vom Festland oder den kanarischen Inseln, genau wie Einreisende aus dem Ausland, vor Abflug einen PCR-Test machen.

Diese Meldung wird noch aktualisiert.