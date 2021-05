Lidl-Filiale in Can Picafort eröffnet am Donnerstag

Auch in Can Picafort ist die Supermarkt-Kette Lidl ab dem 20. Mai vertreten.

Der Eröffnungstermin für die bereits im April angekündigte neue Filiale der Supermarkt-Kette Lidl in Can Picafort, im Norden von Mallorca, steht: Am Donnerstag (20.5.) um 10 Uhr öffnet das neue Geschäft im Carrer Campet 3 offiziell seine Türen.

Es ist die erste Lidl-Filiale in der Gemeinde Santa Margalida und nach den neuen Läden in Peguera (Calvià) und im Carrer Aragó in Palma de Mallorca die dritte Neueröffnung eines Lidl-Geschäfts auf Mallorca in diesem Jahr.

Wie die Supermarkt-Kette auf ihrer Website bekannt gab, wird die Filiale in Can Picafort montags bis samstags von 9 bis 21.30 Uhr und sonntags von 9 bis 15 Uhr geöffnet haben.

Das Geschäft ist der 22. Supermarkt dieser Kette auf Mallorca. Auf den Balearen sind es mittlerweile 25 Lidl-Märkte. /sw