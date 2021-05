Insel-Wetter: Der Sonntag auf Mallorca bringt Regen

Schmuddeliges Intermezzo auf Malloca: Das sonnige Wochenende hat spätestens am Sonntagmittag (23.5.) ein jähes Ende. Laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet ziehen dann graue Wolken auf, ab 12 Uhr soll es ortsweise üppig regnen. Mitunter kommt auch Sahara-Staub mit herunter. Der Wind frischt auf. Es wurde aber keine Warnstufe wegen starker Niederschläge ausgerufen.

Die Temperaturen erreichen am Sonntag maximal Werte von 21 Grad in der Inselmitte und im Südosten, in den Bergen 17 Grad. Es bleibt aber mild mit Tiefstwerten um die 11 Grad.

Der Regen hält auch am Montag an, zumindest in der ersten Tageshälfte, es geht weiter mit dem Sahara-Staub, es kann auch hier und dort gewittern. Dann klart es auf, und die Sonne lässt sich wieder sehen. Am Nachmittag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix, zum Abend hin verziehen sich die Wolken zunehmend, der Wind flaut ab. Die Temperaturen schaffen es auf Werte bis zu 22 Grad, die Tiefstwerte sind stabil.

Am Dienstag (25.5.) ist es dann mit dem Regen wieder vorbei, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Temperaturen steigen leicht auf Spitzenwerte von 23 Grad, nachts sinken die Werte in Palma nicht unter 14 Grad.

Ähnlich geht die Woche dann weiter, es gibt Sonne, Wolken, und die Temperaturen steigen wieder kontinuierlich an. /ff