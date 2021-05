Diese Regeln gelten für Reisen zwischen Mallorca und Deutschland

Reisen zwischen Deutschland und Mallorca wird zunehmend wieder leichter - zumindest, wenn man bereits geimpft oder von Corona genesen ist. In diesem Artikel fassen wir den aktuellen Stand (22.5.) zusammen.

Reisen von Deutschland nach Mallorca

Wie zuvor auch schon in Deutschland, entfällt in Spanien ab dem 7. Juni für vollständig Geimpfte die Pflicht, bei der Einreise aus dem Ausland einen negativen PCR-Test vorlegen zu müssen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Die neue Regelung gilt für sämtliche Länder der Welt (weitere Infos). Details darüber, wie die Impfung ab dem 7. Juni nachgewiesen werden muss, sind noch nicht bekannt. Derzeit noch müssen alle Reisenden aus Deutschland einen negativen PCR-Test vorlegen.

Grundsätzlich verlangt Spanien von Einreisenden aus Risikogebieten - dazu gehört zur Zeit nach wie vor auch Deutschland - das negative Ergebnis eines vor dem Abflug durchgeführten Tests. Das muss in der Regel ein PCR-Test sein. Schnelltests (Antigentests) reichen nicht aus.

Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren. Das Negativ-Testergebnis darf neben Spanisch und Englisch auch auf Französisch oder Deutsch vorgelegt werden. Der Test darf zum Moment der Einreise nicht länger als 72 Stunden zurückliegen. Wichtig: Auf dem Testergebnis muss die Pass- oder Ausweisnummer des Dokuments vermerkt sein, mit dem die Reise angetreten wird.

Das Testergebnis muss meistens schon beim Check-in am Flughafen vorgelegt werden, wer kein einwandfreies Dokument vorlegen kann, darf nicht mit.

Vor dem Flug muss - in der Regel online - ein Formular ausgefüllt werden (Direktlink auf die Website mit dem Formular), in dem der Passagier nach Symptomen gefragt wird und bestätigt, dass er sich vor der Abreise einem PCR-Test unterzogen hat, der negativ ausgefallen ist. Das Testergebnis muss dann auch bei der Einreise noch einmal vorgelegt werden, wie aus einer Pressemitteilung vom 17. März hervorgeht.

Wer bei der Einreise Covid-19-Symptome aufweist oder aber das Testergebnis am Flughafen nicht vorweisen kann, muss zu einer weiteren Kontrolle. Dort wird ein Corona-Schnelltest durchgeführt. Bei positivem Befund wird der Reisende isoliert und in vorbereitete Unterkünfte gebracht.

Wer ohne PCR-Test einreist, kann mit einer Geldbuße belegt werden. Zusätzlich zur Testpflicht wird bei allen ankommenden Passagieren die Temperatur gemessen. Das geschieht teils unbemerkt über Wärmekameras.

Reisen von Mallorca nach Deutschland

Die allgemeine Testpflicht für Reiserückkehrer von Mallorca wird zwar beibehalten, allerdings sind Geimpfte und Genesene von der Pflicht entbunden. "Der Genesenen- oder Impfnachweis wird als gleichwertig zum Testnachweis anerkannt", heißt es in einer Verordnung, die am 13. Mai in Kraft trat. Diese Nachweise müssen vor Antritt der Reise den Fluggesellschaften vorgelegt werden.

Genesene müssen "in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache" einen Nachweis über eine "Testung durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurennachweis" erbringen, der "mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate" zurückliegen darf.

Geimpfte müssen in einer der bereits genannten Sprachen "eine vollständige Schutzimpfung" mit einem der in Deutschland anerkannten Vakzine nachweisen. Bei einer bereits genesenen Personen reicht eine einzige Impfung.

Reisende, die weder ein negatives Testergebnis noch Genesenen- oder Impfnachweis vorlegen können, dürfen von den Fluggesellschaften nicht befördert werden.

Eine Quarantäne-Pflicht für Rückkehrer von Mallorca besteht seit Mitte März nicht mehr, da die Insel kein Risikogebiet ist.

Die Pflicht zum Corona-Test vor Abflug und Einreise in Deutschland war zum 30. März eingeführt worden. Anerkannt sind laut Robert Koch-Institut Verfahren wie PCR, LAMP und TMA, aber auch Antigen-Tests, die maximal 48 Stunden vor der Einreise entnommen worden sein dürfen.

Wo kann ich für die Rückreise meinen Test machen?

Eine Liste der Möglichkeiten und Anbieter von Corona-Tests auf Mallorca finden sie hier.

Brauche ich jetzt einen Corona-Reiseimpfpass?

Nein. Der europaweit vereinheitliche Impfpass soll am 1. Juli eingeführt werden. Auf die Details dieses Zertifikats zum Nachweis von Corona-Impfungen, -Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen hatten sich EU-Länder und das EU-Parlament am Donnerstag geeinigt.

Urlaub auf Mallorca: Welche Regeln gelten dort?

Eine detaillierte und aktuelle Übersicht über die aktuellen Corona-Regeln auf Mallorca finden Sie hier.



