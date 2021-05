Mallorca wechselt das Corona-Hotel

In der neuen Urlaubssaison bekommt Mallorca auch ein neues Corona-Hotel, in dem positiv getestete Reisende ihre Quarantäne verbringen können, sofern sie keine andere Unterbringungsmöglichkeit haben. Ab Montag (1.6.) steht dafür das Palma Bellver Hotel zur Verfügung. Der bisherige Vertrag mit dem Hotel am Kongresszentrum, dem Meliá Palma Bay, läuft mit Ende Mai aus.

Das Bellver Hotel gehört ebenfalls zur Kette Meliá und war bis vor drei Jahren als Tryp Hotel Bellver bekannt. Es handelt sich um ein Vier-Sterne-Haus an der Küstenpromenade Paseo Marítimo. Es verfügt über 384 Zimmer auf 14 Etagen.

Die Möglichkeit der Unterbringung von positiv getesteten Urlaubern in einem Corona-Hotel gehört zum von der Balearen-Regierung beworbenen Konzept des coronasicheren Reisens. Unter bestimmten Bedingungen gehört zu diesem "Safety Pack" auch die Übernahme der Rückreisekosten, für den Fall, dass sich ein Tourist während des Mallorca-Aufenthalts auf der Insel ansteckt.

Hintergrund: Wie Urlauber den Aufenthalt im bisherigen Corona-Hotel am Kongresspalast erlebten, berichteten wir hier. /tg

