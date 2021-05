Mallorca freut sich auf Strandwetter am Wochenende

Der Mai verabschiedet sich mit wechselhaftem Wetter auf Mallorca. Regen- und Strandwetter wechseln sich täglich ab. Das Wochenende soll laut dem spanischen Wetterdienst Aemet aber schön werden.

Am Donnerstag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Am Abend setzen sich wohl eher die Wolken durch. Die Höchstwerte liegen inselweit bei 25 Grad. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung, an der Küste mitunter etwas zügiger. Nachts bleibt es bei Tiefstwerten von 15 Grad angenehm.

Für den Freitagmorgen zeichnet Aemet dicke graue Regenwolken in die Wetterkarte. Am Morgen und Vormittag dürfte es etwas tröpfeln. Starker Regen ist unwahrscheinlich. Die Regentropfen sind mit Saharastaub versetzt, weswegen die nächste Autowäsche schon wieder ansteht. Nach dem Mittagessen zeigt sich auch mal die Sonne. Am Abend zieht es dann wieder zu. Die Temperaturen bleiben konstant.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Der Samstag sollte auf jeden Fall für Aktivitäten draußen genutzt werden. Es wird sonnig, nur wenige Wolken zeigen sich am Himmel. Die Temperaturen steigen und nähern sich in der Inselmitte der 30-Grad-Marke. An der Küste bewegen sich die Werte um die 26 bis 27 Grad. Die Wassertemperatur an der Playa de Palma beträgt 20 Grad.

Am Sonntag wird es nicht mehr ganz so schön. Die Wolken vermehren sich. Nach dem Mittagessen kann es vereinzelte kurze Schauer geben. Die Sonne zeigt sich aber auch dann und wann. Die Höchsttemperaturen liegen bei 27 Grad in der Inselmitte, an der Küste ein bis zwei Grad darunter.

In der neuen Woche geht es erst einmal ähnlich wechselhaft weiter. /rp