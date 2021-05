670-Millionen-Deal: Tui verkauft Riu Anteile an 21 Hotels

Der deutsche Reisekonzern Tui und die auf Mallorca beheimatete Hotel-Unternehmen Riu haben sich auf eine Transaktion in Höhe von 670 Millionen Euro geeinigt. Die Familie Riu übernimmt die Tui-Anteile von 19 Hotels und zwei weiteren im Bau befindlichen Häusern, die bislang beiden Konzernen gemeinsam gehörten - die Tui hatte einen Anteil von 49 Prozent. In einer Riu-Pressemitteilung zur Vorstandssitzung am Donnerstag (27.5.) wird das so ausgedrückt: "Die TUI schärft ihren Fokus in der langjährigen Partnerschaft mit Riu: Die Zusammenarbeit wird zukünftig noch klarer auf Marke, Hotelmanagement und Vertrieb ausgerichtet. Im Zuge dieser Fokussierung übernimmt die Familie Riu die TUI-Minderheitsanteile an einem bisher gemeinsamen gehaltenen Immobilienportfolio mit 19 bestehenden und zwei im Bau befindlichen Objekten."

Nur der Besitz der Immobilien geht dabei vollständig an die Familie Riu, Management und Betrieb bleiben wie bisher in gemeinschaftlicher Hand der beiden seit Jahren miteinander verquickten Konzerne: "Das Management der weltweiten verstreuten Hotels von Riu und Tui wird weiterhin in einem "50:50-Joint Venture" betrieben, mit weltweit 100 Hotels und Resorts. In dieser gemeinsamen Gesellschaft liegen auch zukünftig Management und Vertrieb aller RIU Hotels und Resorts weltweit – auch für die 21 Immobilien, die künftig vollständig in den Besitz der Familie Riu gehen", heißt es in der Pressemitteilung.

Die von dem Abkommen betroffenen Hotels befinden sich nicht auf Mallorca, sondern auf den Kanaren (7), Andalusien (1), Mexiko (4), Panama (2), Dubái, Miami, Bahamas, Dominikanische Republik und Portugal. /tg