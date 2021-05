Zug nach Sóller fährt auf Mallorca erst einmal auf Sparflamme

Der Zug nach Sóller am Bahnhof in Palma.

Der "Rote Blitz" ruckelt wieder: Ab Montag, 1. Juni, fährt der historische Zug zwischen Palma de Mallorca und Sóller wieder. Allerdings will die Fahrt mit dieser Sehenswürdigkeit gut geplant sein: Weil es derzeit noch nicht so viele Urlauber auf der Insel gibt, verkehrt die touristische Bummelbahn zunächst nur zweimal am Tag.

Los geht es vom Bahnhof in Palma aus um 10.30 Uhr und um 18.30 Uhr. Von Sóller nach Palma fährt der Zug um 9 Uhr und um 17 Uhr. Die Straßenbahn zwischen Sóller und Port de Sóller ist schon länger wieder in Betrieb. Es seien schwierige Monate gewesen, heißt es bei Tren de Sóller, nun wolle man seinen Teil dazu beitragen, dass der Tourismus wieder anlaufe. /ff