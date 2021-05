Wetter: Langärmelige Klamotten noch nicht ganz wegpacken

So sah es am Montagmorgen (31.5.) an der Playa de Muro aus.

So sah es am Montagmorgen (31.5.) an der Playa de Muro aus. Foto: MZ-Livecams

Auf Mallorca gibt es ein Sprichwort, das sich genau auf diese Übergangszeit kurz vor Sommeranfang bezieht: "Hasta 40 de mayo no te quites el sayo." Übersetzt hieße das: Bis zum 40. Mai, leg den Mantel nicht ab! Gemeint ist, dass es auch Anfang Juni immer noch mal kühl werden kann, man also die langärmeligen Klamotten noch nicht komplett wegpacken soll, auch wenn es schon ein paar warme Tage gibt. Und so ist es wohl auch dieses Jahr. Ende Mai kratzen die Tageshöchsttemperaturen schon an der 30-Grad-Marke. Das heißt aber nicht, dass es sich abends nicht noch mal abkühlen kann, und man plötzlich bei Werten um die 12 oder 13 Grad frieren kann, weil man die Jacke vergessen hat.

Am Montag (31.5.) verabschiedet sich der Mai mit Höchstwerten um 29 Grad (Sa Pobla) oder 28 Grad (Palma). Im Inselosten (Felanitx) steigen die Temperaturen nur auf 24 Grad. Es ist überwiegend sonnig mit nur vereinzelten Wolken. Der Wind weht leicht aus Ost oder Südost. Abends wechselt die Windrichtung auf Embat, wie die Malloquiner es nennen: eine leichte Brise, die vom Meer her auf die Insel weht.

In der Nacht auf Dienstag (1.6.) kühlt es sich auf Werte um 15 Grad (Palma) ab. In der Tramuntana (Lluc) kann es auch noch ein Stück kühler werden. Tagsüber steigen die Temperaturen auf 28 Grad (Sa Pobla, Palma). Der Inselosten bleibt wieder kühler (24 Grad). Tagsüber ist es meist sonnig. Abends zieht es sich etwas zu. Es kann vereinzelt zu leichten Schauern mit kurzen Gewittern kommen. Es bleibt schwach windig.

Am Mittwoch (2.6.) kühlt es sich etwas ab. In der Nacht fällt die Temperatur in den Bergdörfern wie Lluc auf 12 Grad. In Palma bleibt die Nacht mild (17 Grad). Die Höchstwerte liegen um 25 Grad (Sa Pobla) oder 26 Grad (Palma). Wie am Vortag kann es vereinzelt zu Schauern oder Gewittern kommen. Leichter Ostwind.

Am Donnerstag (3.6.) steigen die Temperaturen wieder leicht an, bleiben aber noch deutlich unter 30 Grad: Palma 27 Grad, Felanitx 26 Grad. Es bleibt überwiegend trocken und schwach windig. /tg