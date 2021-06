Zu acht am Café-Tisch: Mallorca verhandelt über neue Lockerungen

Nach der Ankündigung, die allgemeine nächtliche Ausgangssperre auf Mallorca aufzuheben, macht sich die Balearen-Regierung nun daran, weitere Lockerungen für Restaurants und Cafés mit den Branchenvertretern und Gewerkschaften auszuhandeln. Geplant ist eine Erhöhung der Gästezahl, die zusammen an Außentischen sitzen dürfen - von bislang vier Personen auf künftig acht Personen, wie der öffentlich-rechtliche Regionalsender IB3 am Dienstag (1.6.) berichtet.

In der Innengastronomie soll es vorerst bei den Vierertischen bleiben. Die Zahl der Gäste im Innern soll künftig bei 50 Prozent liegen, unabhängig davon, ob der jeweilige Wirt nun auch Tische außerhalb hat oder nicht. Bislang war die Kapazität in Innenräumen bei Lokalen mit Außenbereich auf 30 Prozent beschränkt.

Mit diesen Vorschlägen zumindest zieht die Balearen-Regierung in die Verhandlungen mit den Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, die sich am Dienstagabend (1.6.) zusammen an den bereits zur festen Corona-Institution gewordenen Runden Tisch (Mesa de Diálogo Social) setzen.

Dabei kann es gut sein, dass die Gastronomen innerhalb der Arbeitgeberverbände Druck machen, die Restriktionen noch weiter zu lockern. Ein großer Streitpunkt dürfte dabei die Sperrstunde sein. Zur Zeit müssen die Gastronomen ihre Innenbereiche bereits um 18 Uhr schließen, die Außentische dürfen bis 23 Uhr bewirtet werden. /tg

