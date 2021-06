Mallorca und die Nachbarinseln lockern Corona-Auflagen deutlich

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol hat im Anschluss eines Treffens mit Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften am Dienstagnachmittag (1.6.) eine "neue Etappe" der Corona-Lockerungen eingeläutet. Mallorca und die Nachbarinseln würden nun "in eine ganz andere, viel normalere Phase" treten, so die Sozialistin. Trotz einiger verbleibender Auflagen wird das gesellschaftliche Leben in vielen Bereichen freigegeben.

Vertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften begrüßten die Entscheidungen einhellig. Es sei das beste Treffen dieses sogenannten Runden Tisches überhaupt gewesen, befand der Sprecher der kleinen und mittelständischen Unternehmer (PIMEM) Jordi Mora.

Die Änderungen treten am Sonntagmorgen (6.6.) in Kraft und gelten dann bis zum 21.6. Einzige Ausnahme sind Sportveranstaltungen, wo die Auflagen bereits am Samstag gelockert werden. Die Auflagen gelten gleichermaßen für Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera. Die bisher gültigen Unterscheidungen entfallen.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass die nächtliche Ausgangssperre in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgehoben wird. Zudem dürfen dann ab Sonntag bei privaten Zusammenkünften im Freien 15 Personen zusammenkommen, in privaten Innenräumen maximal zehn Personen.

Die MZ fasst die wichtigsten Änderungen vom Dienstag zusammen. Sie müssen noch von balearischen Ministerkabinett beschlossen und im balearischen Amtsblatt veröffentlicht werden. Bis dahin sind kleinere Änderungen nicht auszuschließen.



Gastronomie

Die Sperrstunde wird von 23 Uhr auf 24 Uhr um eine Stunde nach hinten verlegt. In der Innengastronomie kann 50 Prozent der Plätze belegt werden, mit maximal 4 Personen an einem Tisch. In der Außengastronomie können alle Plätze belegt werden, mit bis zu 8 Personen an einem Tisch.



Einzelhandel

Auch der Einzelhandel in "touristischen Gegenden" darf bis 24 Uhr öffnen, sofern die Gemeindebestimmungen es erlauben.



Strände und Parks

Der Zugang zu Stränden und Parks ist fortan bis 22 Uhr erlaubt (bislang nur bis 21 Uhr).



Museen, Galerien, Bibliotheken, Kinos

In Museen, Galerien und Bibliotheken werden alle Auflagen aufgehoben. In den Kinos darf fortan zwei Drittel der Plätze besetzt werden (bislang 50 Prozent).



Fitnessstudios

Die erlaubte Auslastung wird von 50 auf 75 Prozent der Kapazität erhöht.



Sport

Sämtliche Auflagen im Vereinssport werden aufgehoben. Bei überdachten Sportveranstaltungen sind ab Samstag 800 Zuschauer erlaubt, im Freien 2.000.