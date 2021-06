So ein schönes Schwimmbad leistet sich Palma de Mallorca

Nach langen Verzögerungen hat das Rathaus von Palma de Mallorca am Dienstag (1.6.) den schon vor zwei Jahren angekündigten Umbau des ehemaligen Schwimmbads S'Aigo Dolça im Viertel El Terreno in die Wege geleitet. Die Ausschreibung würde nun vorbereitet, teilten die Verantwortlichen am Dienstag (1.6.) in einer Pressekonferenz mit. Wegen der Pandemie sei es zu Verzögerungen gekommen.

Das frühere Schwimmbad soll als luxuriöses, sportliches Schmuckstück wieder auferstehen. Mit dem 9,5 Millionen Euro teuren Umbau könne voraussichtlich im Herbst begonnen werden, heißt es im Rathaus. Das Projekt wird zur Hälfte mit EU-Gelder bestritten und ist Teil eines Sanierungsplans für die westlichen Stadtteile. Dorthin fließen in jüngster Zeit immer mehr große, auch ausländische Privatinvestitionen.

Konkret geht es bei dem neuen S'Aigo Dolça um eine 6.504 Quadratmeter große Fläche in einem sechsstöckigen, stufenförmigen Bau, in dem unter anderem ein Schwimmbad (25 mal 12 Meter) mit sechs Bahnen sowie ein Solarium, ein Saunabereich und mehrere Sport-Bereiche entstehen sollen.

Auch ein lichtdurchfluteter Innenhof und ein dreistöckiges Parkhaus für bis zu 117 Fahrzeuge sollen dort entstehen. Die für den Komplex benötige Energie soll aus erneuerbaren Quellen, etwa Fotovoltaikanlagen, bezogen werden. Auch aufgefangenes Regenwasser soll wiederverwendet werden.

In dem Freibad, das zwischen 1941 und 1972 bestand, hatten viele Bewohner von Palma de Mallorca schwimmen gelernt. Die Anlage war einst auch der Sitz des Schwimmclubs von Palma. Nach der Schließung verwahrloste das Gelände zunehmend. /sw