Nach Unwetter: Badeverbot an drei Stränden auf Mallorca

An den Stränden Can Pere Antoni, Cala Major, und Ciudad Jardín in Palma de Mallorca weht am Mittwoch (2.6.) die rote Flagge. Wegen nicht geklärter Abwasser im Meer herrscht Badeverbot.

Das leidige Thema ist nicht neu. Auf jeden stärkeren Regenguss in Palma folgt das Badeverbot. Das hängt damit zusammen, dass es in der Stadt nur ein Rohr für Regenwasser und Abwasser gibt. Schüttet es heftig, wird dieses überlastet und die Stadtwerke haben keine andere Wahl, als die trübe Brühe unbehandelt ins Meer umzuleiten.

Bis Mitarbeiter der Stadt Wasserproben entnommen, analysiert haben und diese beweisen, dass das Baden unbedenklich ist, wird die rote Fahne weiterhin wehen. Fast schon entschuldigend heißt es aus dem Rathaus, dass die Arbeiten am neuen Abwassersystem weit fortgeschritten sind. /rp

