Das Wetter auf Mallorca bleibt wechselhaft

Das hat ordentlich gekracht in der Nacht auf Mittwoch (2.6.). 2.500 Blitze hat der spanische Wetterdienst Aemet über Mallorca und den Nachbarinseln gezählt. Das Gewitter wurde von Regen begleitet. 42 Liter pro Quadratmeter fielen in Sineu in den vergangenen 24 Stunden vom Himmel herab. In Palma de Mallorca war es mit neun Litern deutlich weniger. In den kommenden Tagen bleibt es wechselhaft. Weitere Schauer sind wahrscheinlich.

Am Mittwoch kehrt erstmal Ruhe ein. In den Mittagsstunden ziehen ein paar Wolkenformationen über die Inselmitte, die Regen mit sich bringen können. Dabei handelt es sich aber nur um vereinzelte Schauer. Ansonsten bleibt es sonnig. Die Temperaturen ähneln denen der vergangenen Tagen. Inselweit werden es an die 27 Grad. Im Nordosten um Cala Ratjada bleibt es zwei bis drei Grad kühler.

In der Nacht bleibt es bei Tiefstwerten um die 16 Grad recht warm. Der Donnerstag startet erst neblig, dann geht es mit grauen Wolken weiter. Es bleibt aber trocken. Aemet beziffert die Regenwahrscheinlichkeit mit 0 Prozent. Am Nachmittag lockert der Himmel Stück für Stück auf und der Abend wird sonnig. An der Küste kann dann ein etwas zügigerer Wind aufkommen. Die Temperaturen steigen leicht. Bis zu 28 Grad sind drin, wieder bleibt es an der Nord- und Ostküste etwas kühler. Nachts bleibt es unverändert.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Freitag geht es grau weiter. Während es am Vormittag wohl noch trocken bleibt, ist Regen am Nachmittag wahrscheinlich. Die Tropfen lassen den Saharastaub herabregnen. Also das Auto lieber in der Garage parken. Die Temperaturen in der Inselmitte nähern sich der 30-Grad-Marke, bleiben wohl aber knapp darunter.

Der Samstag kann zum Frühlingsputz genutzt werden. Aemet sagt Regen vorher, der heftig ausfallen und von Gewitter begleitet werden kann. Gen Abend soll sich die Lage etwas beruhigen. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag um zwei Grad. Am Sonntag zeigt sich die Sonne etwas häufiger. Aber Regen kann nicht ausgeschlossen werden. Nach Strandwetter klingt das jedenfalls nicht. /rp