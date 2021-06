Das Insel-Nachtleben erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Ende Juni soll es so weit sein: Das seit Pandemie-Beginn ins künstliche Koma versetzte Nachtleben soll wieder beginnen. Der Balearen-Regierung in Palma de Mallorca verhandelt dazu über ein Pilotprojekt mit dem Branchenverband der Discotheken und Nachtclubs (Abone). In einem großen Beachclub auf Ibiza und in einer kleineren Location auf Mallorca darf dann erstmals wieder in der anonymen Masse getanzt, getrunken, gesungen und gelacht werden. Selbstverständlich mit strengen Auflagen.

Regierung und Branchenverband bereiten das Pilotprojekt Hand in Hand vor, bestätigte Abone-Sprecher Miguel Pérez-Marsá am Mittwoch (2.6.). Schließlich habe man das gemeinsame Interesse, dass der Versuch positiv verläuft. Die Partys finden unter freiem Himmel statt. Alle Teilnehmer müssen geimpft oder frisch getestet sein. Und es wird Maskenpflicht herrschen. Über die Locations und weitere Einzelheiten müssen sich die Planer noch einigen, erklärte der Sprecher der Balearen-Regierung Iago Negueruela nach einem Vorbereitungstreffen am Dienstag (1.6.)

Auf Ibiza soll der Pilotversuch soll in einem der großen Musiktempel der Insel stattfinden, unter freiem Himmel und für maximal 2.000 Partygäste. Der Ort steht noch nicht fest, anscheinend gibt es sieben interessierte Veranstalter. Neben der allgemeinen Maskenpflicht soll auch die Trennung von Tanzfläche und Barbetrieb die Sicherheit erhöhen. Es soll also keine Cocktail oder Bier trinkenden - und entsprechend maskenfreie - Partygäste zwischen maskiert tanzenden Personen geben.

Auf nationaler Ebene will das spanische Gesundheitsministerium diesen Mittwoch (2.6.) den autonomen Regionen koordinierte Maßnahmen unterbreiten, um die Lockerungen im Nachtleben flexibler zu gestalten. So könnten Nachtclubs in Regionen mit niedriger Inzidenz laut "El País" zwar bis 2 Uhr morgens öffnen, allerdings mit strengen Auflagen wie einer im Innenraum auf 50 Prozent beschränkten Teilnehmerzahl und dem Verzehr von Speisen und Getränken an Tischen, die in mindestens 1,5 Meter Abstand aufgestellt sein müssen.

Ob dies auch kurzfristig auf den Balearen möglich sein könnte, ist unklar - in einer Pressekonferenz auf dieses Thema angesprochen, hatte Ministerpräsidentin Francina Armengol am Dienstag (1.6.) ausweichend geantwortet und auf die für Restaurants und Bars geltende Sperrstunde von 24 Uhr verwiesen. /tg

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link.