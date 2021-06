Ende der Ausgangssperre: Hunderte feierten an der Playa de Palma

So sah es an der Playa de Palma am Donnerstagabend aus.

Urlauber und Einheimische an der Playa de Palma auf Mallorca haben Donnerstagnacht (3.6.) euphorisch die von dem oberste spanische Gericht verfügte Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre auf den Balearen gefeiert. Entlang der Strandpromenade trafen sich vor allem junge Menschen, wie ein Polizeisprecher der MZ bestätigte. Der Sprecher berichtete von einer "weitläufigen Menschenansammlung".



Laut dem Online-Medium "Crónica Balear" bildeten sich ab 21.30 Uhr vor allem rund um den Ballermann 6, aber auch weiter in Richtung Sturzbach, der die Gemeindegrenze von Palma de Mallorca und Llucmajor darstellt, zahlreiche Gruppen, die gemeinsam feierten.



Ein großer Teil davon war Urlauber, viele davon Deutsche. Wie auf verschiedenen Fotos und Videos zu sehen ist, nahmen es die Teilnehmer an der spontanen Party nicht sonderlich genau mit dem Abstandhalten. Eine Maske hatte kaum jemand auf.



Nach Angaben von "Crónica Balear" zog sich das Saufgelage mit Alkohol, Lärm und offenbar auch vereinzeltem Drogenkonsum nahezu über vier Stunden hin. Viele der zumeist jungen Feiernden waren sichtlich angetrunken, der Boden übersät mit Flaschen und Müll, und mitgebrachte Megafone sorgten für eine ständige Beschallung. Auch beim regionalen Fernseh- und Radiosender IB3 gab es Bilder von der Partynacht zu sehen.





Gegen 0.30 Uhr rückte dann laut "Crónica Balear" erstmals die Ortspolizei von Palma an. Vier Polizeiautos und zehn Motorräder fuhren über den Gehweg an der Strandpromenade und versuchten so, die Masse auseinanderzutreiben. Das gelang offenbar nur bedingt. Einige wenige verließen den Ort, viele andere machten den Fahrzeugen Platz, feierten dann aber am Strand oder an der Promenade weiter. Der Sprecher der Ortspolizei von Palma stellte für die Nacht von Freitag (4.6.) auf Samstag verstärkte Kontrollen an der Playa de Palma in Aussicht. Diese würden sich wie üblich mit der Nationalpolizei und Inspekteuren der Regierung koordinieren. Die Polizei hat nach dem Urteil des obersten spanischen Gerichts vom Donnerstag plötzlich deutlich weniger Handhabe, nachdem die Ausgangssperre und die Obergrenze für Zusammenkünfte gekippt wurden.