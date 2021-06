Erneute Partynacht: Polizei bekommt Trinkgelage auf Mallorca kaum unter Kontrolle

Die Partylaune auf Mallorca hält weiter an. Auch in der zweiten Nacht nach dem Ende der Ausgangssperre von Freitag auf Samstag (5.6.) kam es in Palma und an der Playa de Palma zu großen Trinkgelagen. Die Polizei konnte nur mühsam Herr über die Lage werden.

"Gegen 23.45 Uhr startete der Einsatz der Polizei", berichtet der Reporter Ingo Wohlfeil der MZ. Elf Einsatzfahrzeuge und 20 Polizisten formierten sich am Balneario 8, um die Strandpromenade am berüchtigten Ballermann entlang bis zum Balneario 5 zu fahren. Am Strand hatten sich Menschenansammlungen von feierwütigen Urlaubern und Einheimischen gebildet. Auf Atemmaske oder Sicherheitsabstand verzichteten die meisten. Der Alkohol floss in Strömen. "Trinken auf offener Straße war schon vor der Pandemie verboten und ist es weiterhin", hatte die Policía Local von Palma die Bevölkerung vorab erinnert. Doch es nützte nichts.

"Die Polizei hatte überhaupt nichts unter Kontrolle. Den Leuten war es völlig egal. Viele warteten so lange, bis die Beamten sie direkt ansprachen. Kaum war die Polizei ein paar Meter weg, kehrten die Leute an ihre Plätze zurück", so Wohlfeil. Direkt auf das Blaulicht folgten die Straßenhändler, die für Alkohol-Nachschub sorgten. Erst gegen 1 Uhr kehrte einigermaßen Ruhe ein. Bereits um 21 Uhr hatte die Polizei das beliebte Partylokal Bamboleo in der Schinkenstraße dicht gemacht, da die Hygienemaßnahmen offenbar nicht eingehalten wurden.

Schon in der Nacht zuvor feierten die Leute exzessiv an der Playa de Palma. "Es war eine Machtdemonstration des Partyvolks", kommentierte Wohlfeil in der MZ und befürchtete Konsequenzen wie im vergangenen August, als Bilder von den ausufernden Partys auf Mallorca der Bundesregierung große Sorgen bereiteten. Das es erneut so kommt, kann nicht ausgeschlossen werden. Das befürchten auch einige Urlauber. "Es ist unfassbar, was da am Strand und in der Schinkenstraße abgeht. Ich schäme mich für diese Idioten. Am Morgen sah die Promenade wie nach einem Rosenmontagsumzug aus. Alle Vernünftigen müssen dann wieder darunter leiden", sagt der Tourist Kevin Kirchheim der MZ.

Es sind aber nicht nur die Deutschen, die ihre Partywut ausleben. Auch im Zentrum von Palma trafen sich die Residenten zum Botellón, den Trinkgelagen auf offener Straße. In den spanischen Medien ist zum Teil gar von mehr als tausend Personen bei den Ansammlungen die Rede. Insgesamt war die Polizei auf fünf Plätzen im Einsatz. Samstagnacht bekommen die Beamten so gesehen göttliche Hilfe. Das Wetter soll schlecht werden. Bei Regen und Gewitter werden sich wohl weniger Leute auf die Straßen trauen. /rp