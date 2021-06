Mallorca steuert auf Strandwetter mit 30 Grad zu

Der MZ-Sportredakteur hat am Montag frei und geht an den Strand.

Der MZ-Sportredakteur hat am Montag frei und geht an den Strand. Foto: MZ

Wer das Wochenende arbeiten musste, brauchte nicht traurig sein. Das regnerische Wetter hat eh keinen Strandtag auf Mallorca ermöglicht. Dafür wird es in der neuen Woche umso schöner. Die Sonne lacht am Himmel und die Temperaturen knacken bald wieder die 30-Grad-Marke.

Mallorca nähert sich langsam dem hellsten Tag das Jahres. Am Sonntag geht die Sonne um 21.15 Uhr unter. Regnen wird es wohl nicht mehr. In der Nacht bleibt es bei Tiefstwerten von 15 Grad in der Inselmitte recht warm. Tagesanbruch ist um 6.20 Uhr. Die Sonne strahlt inselweit. Nur am Nachmittag können im Norden und Westen der Insel ein paar Wolken auftauchen. Die Höchstwerte liegen bei 27 Grad in der Inselmitte. An der Küste bleibt es ein ganzes Stück kühler. So sollen es laut spanischem Wetterdienst Aemet in Andratx nur 23 Grad werden.

Wer Abkühlung im Meer sucht, kann sich auf eine Wassertemperatur um die 22 Grad an der Playa de Muro einstellen. Passen Sie beim Baden auf. Zuletzt haben MZ-Leser vermehrt von Quallen berichtet. Nachts bleiben die Temperaturen konstant.

Am Dienstag steigen die Temperaturen deutlich. In der Inselmitte knacken sie die 30-Grad-Marke. An der Küste werden es um die 27 Grad. Der Tag startet sonnig. Am Nachmittag tauchen vereinzelt Wolken am Himmel auf. An der Küste kann der Wind etwas zügiger wehen. Nachts bleibt es unverändert.

Auch am Mittwoch scheint die Sonne. Dann knackt fast die ganze Insel die 30-Grad-Marke. Noch heißer wird es aber vorerst nicht. In der Prognose für die restliche Woche - ab drei Tagen in der Zukunft wird diese meist etwas ungenau - spricht Aemet weiter von reichlich Sonnenschein und konstanten Temperaturen um die 30 Grad. Einen Regenschirm braucht man diese Woche auf Mallorca wahrlich nicht. Dafür sollte die Sonnencreme aber dick aufgetragen werden. Sonst droht ein Sonnenbrand. /rp