Eine Hitzewelle rollt auf Mallorca zu

Es wird langsam Zeit für die Klimaanlage auf Mallorca. Denn in den kommenden Tagen wird es heiß. Der spanische Wetterdienst Aemet sieht für die Insel viel Sonne und 35 Grad für das Wochenende vorher. Auch nachts steigen die Temperaturen deutlich.

Das alte Sprichwort "hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo" (in etwa: Pack die langen Sachen bis zum 40. Mai noch nicht weg) behält mal wieder Gültigkeit. Am Donnerstag (10.6.) setzt eine Hitzewelle auf Mallorca ein. Die 30-Grad-Marke wird geknackt und die Temperaturen sind weiter im Aufwärtstrend.

6.19 Uhr geht die Sonne auf. Nur wenige Wolken behindern sie bei ihrem Werk. Die Temperaturen erreichen am frühen Nachmittag ihren Höchststand. Die 30 Grad werden in der Inselmitte um Inca und Sa Pobla sowie im Westen um Sóller geknackt. An den restlichen Küsten bleibt es zwei bis drei Grad kühler. Der Wind weht schwach. Erst am Abend nimmt er an der Küste etwas Fahrt auf. Um 21.17 Uhr geht die Sonne unter. Einen Pulli brauchen Sie beim Abendspaziergang nicht. Die Tiefstwerte liegen inselweit bei 17 Grad.

Am Freitag geht es ähnlich weiter. Wieder scheint die Sonne und nur wenige Wolken sorgen für etwas Schatten. Es wird noch heißer. Die Höchsttemperaturen in der Inselmitte liegen nun bei 33 Grad. Auch an der Küste wird in den meisten Gemeinden die 30-Grad-Marke geknackt. Nachts dürfte die Hitzewelle dann auch spürbar sein. Es droht die erste Tropennacht. Bei dieser sinken die Temperaturen nachts nichts unter 20 Grad. Das könnte zu schweißgebadeten Laken führen. Wer keine Klimaanlage hat, kann nur mit einem Ventilator für etwas Luftzug sorgen.

Am Wochenende dürfte es voll an den Stränden werden. Die Sonnencreme sollte dick aufgetragen werden, denn Wolken gibt es keine. Aemet beziffert die Höchsttemperaturen für den Samstag auf 33 Grad. Sonntag sollen es in der Inselmitte gar 35 Grad werden. Es ist möglich, dass der Wetterdienst kurzfristig noch eine Warnung ausgibt. Die Hitzwarnstufe Gelb gilt in der Regel ab 36 Grad. Die Abkühlung im Meer ist bei den Temperaturen quasi Pflicht. Am Strand von Camp de Mar soll die Wassertemperatur laut Aemet 24 Grad betragen.

Der Ausblick auf die kommende Woche verspricht noch mehr Hitze und weiter Sonnenschein. /rp