Am 25. Juni startet auf Mallorca der Sommerschlussverkauf

Schnäppchenjäger können sich schon einmal in Startposition bringen: Am 25. Juni beginnt auf Mallorca der Sommerschlussverkauf. Da die großen Kaufhausketten wie El Corte Inglés oder Inditex entschieden haben, nicht bis Juli zu warten, ziehen die kleineren Läden nun unweigerlich mit. In den vergangenen Monaten machten die Geschäfte wegen der Pandemie kaum Umsatz. Daher erwarten Branchenexperten bei den diesjährigen "rebajas" sehr hohe Preisnachlässe.

Vor allem im Bereich Jugend- und Männermode ist die Nachfrage extrem gering gewesen, heißt es von Branchenexperten. In Sachen Frauenmode habe es zuletzt einen leichten Anstieg gegeben. Viele Insulaner würden derzeit nur wirklich notwendige Kleidungsstücke kaufen. Daher setzen die Geschäfte auch auf die nun wohl zunehmende Zahl an Touristen, vor allem deutsche. Auch während der Boat Show Palma sei der Umsatz der Läden im Zentrum zumindest während der vier Veranstaltungstage gestiegen. /sw