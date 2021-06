Weiter Krawall an der Playa de Palma auf Mallorca

In der Nacht zum Sonntag (13.6.) hatte die Polizei an der Playa wieder alle Hände voll zu tun.

In der Nacht zum Sonntag (13.6.) hatte die Polizei an der Playa wieder alle Hände voll zu tun. Foto: Sven Gonzales

Nach der vergleichsweise ruhigen Vornacht kam es von Samstag (12.6.) auf Sonntag (13.6.) an der Playa de Palma erneut zu großen Menschenansammlungen. Laut einem Bericht der Ortspolizei von Palma de Mallorca fanden sich, nachdem die Vergnügungslokale, Bars und Diskotheken dort geschlossen waren, vor allem auf Höhe des "balneario 6" sowie der "Schinkenstraße" größere Menschenmengen ein.

Hintergrund: Trinkgelage auch fernab der Playa de Palma

Auch ein der MZ bekannter Resident war zwischen 0 und 1 Uhr an dem Strandabschnitt unterwegs und fand dort "eine riesige Menschentraube vor, die getrunken, gefeiert hat und am Liedersingen war". Alle hätten dicht aneinander gestanden. Ab 0 Uhr, wenn die Bars geschlossen haben, würden zudem Straßenverkäufer nun Alkohol an die Feiernden verkaufen, beobachtete der Anwohner. "Ich habe in einer solchen Situation noch nie so viel Polizeipräsenz gesehen", berichtet der Resident weiter. Auch Beamte in Zivilkleidung seien vor Ort gewesen.

Schon seit einigen Tagen versucht die Orts- und Nationalpolizei auf Mallorca, die Menschenansammlungen an der Playa mit einer Sondereinheit in den Begriff zu bekommen. Erste Erfolge gab es schon, etwa in der Nacht von Freitag (11.6.) auf Samstag (12.6.). Da blieb es dank des Einsatzes der Beamten verhältnismäßig ruhig. /sw