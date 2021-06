Entscheidung über Maskenpflicht im Freien erst einmal vertagt

Die Entscheidung hängt in der Luft, aber sie ist noch nicht gefallen. Die strenge Maskenpflicht auf Mallorca und im übrigen Spanien wird vorerst nicht gelockert. Beim Treffen des entscheidenden Gremiums - die spanische Gesundheitsministerkonferenz - kam das Thema am Dienstagabend (15.6.) nicht auf die Tagesordnung. Das nächste Treffen findet in der kommenden Woche statt.

Wichtige Politiker aus unterschiedlichen spanischen Regionen hatten im Vorfeld des Treffens davon geredet, dass sie eine Aufhebung der Maskenpflicht im Freien befürworten würden. Sowohl in Kastilien La Mancha und Andalusien als auch in Katalonien und Valencia wurde die Entscheidung gefordert.

Auch der Chefvirologe der spanischen Regierung, Fernando Simón, hatte das Thema auf den Tisch gebracht, als er in einer Pressekonferenz erklärte, dass er sich die Aufhebung in einem Zeitraum zwischen Mitte Juni und Mitte Juli vorstellen könnte.



Mallorca "gut vorbereitet"

Der Corona-Sprecher der Balearen-Regierung, Javier Arranz, sagte noch wenige Stunden vor der Konferenz, dass die Balearen "gut vorbereitet" seien, falls die Maskenpflicht im Freien wegfallen würde. Allerdings müsse man für diesen Schritt wahrscheinlich warten, bis die Inzidenz in anderen Regionen auf ein mit den Balearen-Inseln vergleichbares Niveau falle, so Arranz bei einer Pressekonferenz am Dienstagmittag (15.6.) in Palma de Mallorca. /tg

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link.