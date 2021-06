Das erste Kreuzfahrtschiff seit 15 Monaten steuert Mallorca an

15 Monate, nachdem das letzte Kreuzfahrtschiff in den Hafen von Palma eingelaufen ist, soll am Donnerstagmorgen (17.6.) die „Mein Schiff 2" von Tui Cruises auf der Insel ankommen. Dem Ereignis beiwohnen will auch der balearische Tourismusminister Iago Negueruela. Das 316 Meter lange Schiff war in den vergangenen Monaten auf den Kanaren im Einsatz und machte zuletzt in Málaga Station. Die erste Reise nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie von Mallorca aus führt die rund 870 Gäste und 764 Besatzungsmitglieder über Cartagena, Cádiz und Málaga zurück nach Palma. Dort wird die „Mein Schiff 2" am Donnerstag (24.6.) wieder erwartet, wie eine Sprecherin von Tui Cruises der MZ berichtet.

Von Palma aus sticht das Schiff zu einer zweiten Reise durch das westliche Mittelmeer in See. Stationen sind dann Alicante, Valencia und Barcelona, bevor es wieder nach Palma geht. Man kann beide jeweils siebentägigen Reisen einzeln oder als Gesamtpaket buchen. Die Reederei beschränkt sich im Mittelmeer momenan auf Ziele in Spanien. Frankreich und Italien sollen erst ab dem 15. Juli Bestandteil der Reiserouten werden. Die "Mein Schiff 2" war laut der Unternehmenssprecherin das erste Kreuzfahrtschiff von Tui Cruises, das seit der Pandemie wieder den Betrieb aufgenommen hat.

An Bord gelten die gängigen Hygieneregeln, das Schiff fährt lediglich mit der halben Kapazität. Jeder Passagier, der an Bord geht, muss doppelt getestet sein. Für Passagiere, die bereits geimpft sind, ergeben sich laut der Tui-Sprecherin derzeit zumindest noch keine Erleichterungen. Auch sie müssen zwei negative Tests vorweisen sowie an Bord alle Hygieneregeln einhalten. Bei Landgängen sind die Passagiere in einer bubble unterwegs und dürfen sich nicht mit anderen Passanten mischen.

Und kaum sind die großen Pötte da, rufen die Gegner zum Protest: Für Samstag (19.6.) hat die Plattform #StopCreuers (Stopp Kreuzfahrtschiffe) um 11.30 Uhr auf den Stufen vor der Kathedrale zum Protest aufgerufen. Gefordert wird maximal ein Kreuzfahrtschiff pro Tag in Palma. In früheren Jahren kam es mitunter vor, dass fünf Schiffe gleichzeitig im Hafen festmachten. Die Passagiere überfluteten dann regelrecht die Altstadt von Palma. /jk