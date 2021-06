5 Tage, 4 Nächte: Juaneda Miramar auf Mallorca mit neuem Alkohol-Entzugsprogramm

Die Abteilung für Neurowissenschaften der Klinik Juaneda in Miramar bietet seit dem 1. Juni dieses Jahres ein Alkohol-Entzugsprogramm an. „Dieses Programm zeichnet sich durch die kurze Dauer aus – fünf Tage, vier Nächte. Es wird in einer normalen Krankenhausabteilung unter Anleitung eines multidisziplinären Ärzteteams und in Kooperation mit dem Hausarzt des Patienten durchgeführt."

So erklärt Dr. Miquel Munar, Leiter der ­Abteilung für Neurowissenschaften der Klinik Juaneda, das neue Programm. Er betont, dass jeder Patient, der dazu bereit ist, daran teilnehmen kann, indem er oder sie sich direkt an die Klinik wendet oder über den Hausarzt überwiesen wird. „Eine Neuheit ist, dass der überweisende Arzt die Wahl hat, den Prozess in Kooperation mit den Ärzten der Klinik anzuleiten oder den Patienten für die Dauer des Programms in deren Hände zu übergeben."

Eine derartige Initiative gab es im Bereich der Privatmedizin auf den Balearen bislang nicht. Innovativ und einzigartig daran sind nach Aussage von Dr. Munar „die kurze Dauer, die Tatsache, dass der Entzug in einer normalen Abteilung im Krankenhaus stattfindet, die Beteiligung eines multidisziplinären Ärzteteams sowie der offene Austausch und die Kooperation mit dem überweisenden Arzt während der gesamten Behandlung". Wenn der Patient, der sich in Behandlung begibt, einen Hausarzt hat, steht dieser stets in Kontakt mit seinem Patienten. Nach Abschluss des Programms übernimmt der Hausarzt die nächste Phase und schlägt weitere Schritte zur Entwöhnung vor. Sollte der Patient keinen Hausarzt haben, übernimmt die Klinik Juaneda die weitere Betreuung.

Einige Tage vor der geplanten Aufnahme ins Krankenhaus zur „5 Tage, 4 Nächte"-Behandlung erfolgt ein umfassender und speziell auf Patienten mit Alkoholproblemen ­abgestimmter Gesundheits-Check inklusive EKG sowie weiteren erforderlichen oder vom Patienten gewünschten Untersuchungen. „Die Überwindung der Alkoholsucht wird in vier Phasen eingeteilt", erklärt Dr. Munar. „Die ersten zwei Phasen, die Entgiftung und die Entwöhnung, finden in der Klinik und bei Therapeuten statt. Die folgenden beiden, die Rehabilitierung und die Wiedereingliederung, haben sozialen Charakter."

Nach Abschluss des 5-Tage-Programms in der Abteilung für Neurowissenschaften der Klinik Juaneda, bei dem Fachärzte für Psychiatrie, innere Medizin, Neurophysiologie, Neurologie und klinische Psychologie mitwirken, bietet die Klinik auf Anforderung der behandelnden Ärzte weiterhin ihre Unterstützung bei der Entwicklung eines Plans zur endgültigen Überwindung der Alkoholsucht an.

Der Patient wird zunächst bei einer ersten Besprechung kostenfrei über das gesamte Vorgehen informiert. Sagt ihm das Programm zu, erfolgt die Planung zur Aufnahme ins Krankenhaus und die Durchführung des vorgeschlagenen Plans.

Zusätzlich wird auch die Möglichkeit angeboten, dass der Patient nach Ablauf des 5-Tage-Programms noch einige Tage im Krankenhaus verbringt, um weitere physiotherapeutische Behandlungen, Personal Training oder andere Therapiemöglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Auch diese Maßnahmen erfolgen, falls dies gemäß Plan so vorgesehen ist, in enger Zusammenarbeit mit dem Hausarzt des Patienten.

Hier können Sie Kontakt zu dem Programm aufnehmen: 5 Tage, 4 Nächte Alkoholentzug