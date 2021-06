"Mein Schiff 2" auf Mallorca angekommen

Ungewohntes Bild im Hafen von Palma de Mallorca: Am frühen Donnerstagmorgen (17.6.) gegen 6 Uhr legte das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 2" der Reederei Tui Cruises auf Mallorca an. Aufgrund der Corona-Pandemie war der Hafen von Palma in den vergangenen 15 Monaten für Kreuzfahrtschiffe gesperrt. Der balearische Tourismusminister Iago Negueruela ließ es sich nicht nehmen und nahm die rund 870 Passagiere und 764 Besatzungsmitglieder persönlich in Empfang.

Das sorgte beim Koalitionspartner Més für schlechte Stimmung. Die regionale Ökopartei macht aus ihrer Ablehnung des Kreuzfahrttourismus keinen Hehl. Sprecherin Neus Truyol erklärte: "Wenn uns die Pandemie nicht gelehrt hat, dass uns die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Tourismus in den Ruin treibt, dann haben wir nichts gelernt." Man könne nicht überholte Tourismusmodelle aufrecht erhalten und die Stadt für das Wohlergehen einiger weniger vermarkten. Auch die Umweltschutzorganisation Gob und der Dachverband der Nachbarschaftsvereinigungen von Palma kritisierten den feierlichen Empfang des Kreuzfahrtschiffs durch die Regierung.

Zumal die knapp 1.000 Kreuzfahrtgäste so gut wie nichts zur wirtschaftlichen Erholung der Balearen beigetragen haben. Abgesehen von einigen Hotelübernachtungen derjeniger, die am Donnerstag das Schiff bestiegen, hatten die Kreuzfahrer praktisch keine Gelegenheit, Geld auf der Insel auszugeben. Während ihres Landausflugs in der Altstadt von Palma waren die Passagiere in einer sogenannten bubble (einer Blase) unterwegs, durften also lediglich als Gruppe durch die Stadt gehen. Es war nicht erlaubt, Restaurants, Bars oder Geschäfte zu betreten.

Die "Mein Schiff 2" war am Donnerstag aus Málaga auf die Insel gekommen, nachdem sie im Winterhalbjahr auf den Kanaren unterwegs war. Von Palma de Mallorca aus geht die Fahrt am späten Abend in Richtung Cartagena, und von dort aus nach Cádiz und erneut nach Málaga, bevor die Rückfahrt nach Palma de Mallorca ansteht. /jk