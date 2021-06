Übersterblichkeit im Corona-Jahr: Mallorca kam vergleichsweise glimpflich davon

Die Corona-Pandemie hat die Zahl der Todesfälle im Jahr 2020 spanienweit stark ansteigen lassen. Auf Mallorca und den Nachbarinseln verlief dieser Anstieg verhältnismäßig glimpflich ab. Das geht aus den Sterbefallzahlen und der sogenannten Übersterblichkeit hervor, die das spanische Statistikamt INE am Donnerstag (17.6.) veröffentlichte.

Im spanischen Durchschnitt stieg die Sterbefallzahl in Spanien 2020 um 17,7 Prozent. In besonders hart getroffenen Gebieten wie der Hauptstadtregion Madrid stieg die Zahl sogar um 41,2 Prozent. Die Balearen (7,1 Prozent) gehören mit den Regionen Murcia (5,8 Prozent), Galicien (5,0 Prozent) und den Kanaren (4,2 Prozent) zu den Gebieten, in denen die Zahl der Todesfälle am wenigsten anstieg.

Da die täglich veröffentlichten Zahlen der Corona-Ansteckungen und Todesfälle immer nur diejenigen Fälle abbilden, die auch durch Tests verifiziert wurden und somit stark von der Teststrategie der jeweiligen Region abhängen, stellt für viele die Übersterblichkeit ein interessantes Kennzeichen für die tatsächlichen Auswirkungen der Pandemie dar. In Deutschland hatten die Zahlen zu einer polemisch geführten Debatte geführt, nachdem behauptet wurde, dass die Sterblichkeit im Corona-Jahr nicht markant angestiegen war. Bei einer detaillierten Analyse über bestimmte Monate und Regionen sowie Faktoren, die die Daten beeinflussen, wurde kontrovers gestritten.

Im monatelang sehr stark von der Pandemie betroffenen Spanien scheint die Datenlage hingegen ziemlich eindeutig. Spanienweit wurden 2020 insgesamt 492.930 Todesfälle registriert. Das sind 74.227 Personen mehr als im Vorjahr und 17,7 Prozent mehr als in einem durchschnittlichen Jahr. Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1941 lag die Zahl der jährlichen Todesfälle noch nie so hoch wie 2020.

Besonders hart getroffen wurden anscheinend Madrid (41,2 Prozent Anstieg) und die angrenzenden Regionen Kastilien-La Mancha (32,3 Prozent) und Kastilien und León (26 Prozent). Den Direktlink auf die Veröffentlichung des spanischen Statistikamts finden Sie hier. /tg

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link.