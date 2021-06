Playa-Verbot: Palma de Mallorca sperrt Strände zur Johannisnacht

Soll über das Playa-Verbot wachen: ein Ortspolizist am Strand.

Soll über das Playa-Verbot wachen: ein Ortspolizist am Strand. Foto: Bosch

Wie schon 2020 fällt auch dieses Jahr das gemeinsame Grillen mit nächtlichem Bad an den Stadtstränden von Palma de Mallorca anlässlich der Nit de Sant Joan, der Johannisnacht aus. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, wird das Rathaus der Balearen-Hauptstadt die Strände von Mittwoch (23.6.) um 19 Uhr bis Donnerstag (24.6.) um 6 Uhr morgens sperren.

Betroffen sind folgende Strände: Cala Major, Can Pere Antoni, Es Molinar, Ciutat Jardi, Cala Estància, die Playa de Palma sowie der Badebereich in der Cala Nova, Roques de Cala Major, die Promenade von Molinar, el Penyó, Cala Gamba, es Carnatge und Son Caiós.

Ein Großaufgebot der Ortspolizei soll zusammen mit der Nationalpolizei, der Feuerwehr und dem Zivilschutz dafür sorgen, dass das Playa-Verbot eingehalten wird. Bereits im Vorfeld werden an den Stränden Schilder aufgestellt, um auf die Sperrungen hinzuweisen.

Bereits im vergangenen Jahr waren die Strände der Balearen-Hauptstadt gesperrt worden, um Menschenansammlungen zu vermeiden, bei denen das Coronavirus weitergetragen werden könnte. Die Nit de Sant Joan hatte sich in den Jahren vor Corona besonders am Stadtstrand Can Pere Antoni zu einem Happening entwickelt, zu dem Tausende von Menschen strömen. /sw