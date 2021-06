Der Sommer startet auf Mallorca sonnig mit 30 Grad

Der Sommer ist da. Um 5.32 Uhr ist am Montag (21.6.) die wärmste Jahreszeit gestartet. 93 Tage hält sie bis zum 22. September an. Der spanische Wetterdienst Aemet erwartet einen heißen Sommer wie in den vergangenen Jahren. "Im Durchschnitt werden die Temperaturen 0,5 Grad wärmer ausfallen", sagte ein Sprecher bei einer Pressekonferenz. Das komme nicht unerwartet. Neun der zehn heißesten Sommer seit Aufzeichnung der Wetterdaten 1965 sind nach der Jahrtausendwende registriert worden.

Nach einem diesigen Wochenende, das eine dicke Schicht an Saharastaub hinterlassen hat, ist der Sommer auf Mallorca sonnig gestartet. In der Inselmitte und im Norden wird am Montag die 30-Grad-Marke geknackt. In Palma de Mallorca liegen die Höchstwerte bei 27 Grad.

Der leicht böige Wind flaut am Nachmittag ab. Viele Wolken werden am Himmel nicht dazukommen. Das Wasser an der Playa de Palma ist laut Aemet derzeit 26 Grad warm. Im Süden und Norden der Insel wird es wohl eine Tropennacht geben, spricht die Temperaturen sinken nicht unter 20 Grad. In der Inselmitte liegen die Tiefstwerte bei 18 Grad.

Am Dienstag geht es erst einmal genauso weiter. Der Tag startet sonnig. Im Verlauf zieht es aber zu und am frühen Nachmittag kann es in der Inselmitte leicht tröpfeln. Gen Abend zeigt sich wieder die Sonne. Die Temperaturen bleiben fast unverändert. Nur im Norden kühlt es etwas ab. Die Höchstwerte liegen bei 30 Grad in Inca, 28 Grad in Pollença und Palma de Mallorca, 27 Grad in Cala Ratjada. Am Abend weht der Wind etwas flotter an der Küste. In der Nacht bleibt es wie zuvor schwül.

Der Mittwoch wird wechselhaft. Es gibt einen Sonne-Wolken-Mix. Regen und Gewitter können nicht ausgeschlossen werden. Gen Abend setzt sich die Sonne durch. Die Tagestemperaturen sinken um ein bis zwei Grad, nachts bleibt es unverändert.

Die restliche Woche wird es wohl wieder sonniges Strandwetter geben. Die Temperaturen bleiben konstant um die 30-Grad-Marke. /rp