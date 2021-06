"Sie haben sich Mallorca und die Nachbarinseln verdient"

Um Marketing-Sätze sind Marketing-Experten selten verlegen: "Die Erholung der Balearen ist die Erholung Spaniens", so Miguel Sanz, der Chef der spanischen Tourismus-Agentur Turespaña, am Dienstag (22.6.) in Palma de Mallorca. Mit Erholung meinte er wohl nicht die Erholung eines jeden einzelnen Urlaubers, sondern die Reaktivierung der Tourismuswirtschaft im Allgemeinen.

Bereits im Mai konnten Mallorca und die Nachbarinseln laut den Zahlen von Turespaña mehr ausländische und vor allem deutsche Urlauber anlocken als irgendeine andere Region in Spanien. Nun sei es an der Zeit, diese Reaktivierung noch einmal "zu intensivieren", so Sanz auf einer Pressekonferenz mit dem balearischen Regierungssprecher und Landesminister Iago Negueruela.

Dazu soll ab diesem Dienstag drei Wochen lang in Deutschland, Skandinavien, Frankreich, Italien und den Niederlanden unter dem Motto "You deserve the Balearic Islands" (Sie haben sich die Balearen verdient) für die Inseln geworben werden. In Großbritannien und in Finnland soll die Werbung am 1. Juli starten.

Turespaña y die Balearen-Regierung teilen sich zu gleichen Teilen die Kosten der Kampagne von insgesamt 300.000 Euro. Turespaña beteiligt sich erstmals nach Sommerbeginn an einer regionalen Marketing-Agentur. "In normalen Jahren wäre zu diesem Zeitpunkt schon fast alles verkauft", so Miguel Sanz. Geworben wird vor allem mit Videos in den sozialen Medien. Man wende sich vor allem an Familienurlauber, "jenseits der Exzesse", so Tourismusminister Iago Negueruela. /ck