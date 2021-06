49 Schüler aus dem Baskenland auf Mallorca mit Corona infiziert

49 Schüler aus dem Baskenland, die zu einer Abschlussfahrt nach Mallorca gereist waren, sind bei ihrer Rückkehr positiv auf das Coronavirus getestet worden. Entsprechende Berichte in baskischen Medien wie dem "Diario Vasco" hat jetzt die regionale Gesundheitsbehörde Osakidetza bestätigt. Ob diese Fälle auf die ansteckendere Deltavariante des Virus zurückzuführen sind, werde noch geprüft.

Um eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern, hat die Gesundheitsbehörde am Mittwoch (23.6.) in San Sebastián einen Massentest von 300 Schülern angeordnet, die gerade von Mallorca zurückgekehrt sind. Sie gehören mehreren Schulen an. Gegenüber dem "Diario Vasco" hatten sie berichtet, dass auf den Partys auf Mallorca viele Jugendliche ohne Maske zusammengekommen seien.

Zuvor waren auch mindestens zehn Schüler aus der Region Valencia nach ihrer Rückkehr positiv auf das Virus getestet worden. Die traditionellen Abschlussfahrten führen oft an die Playa de Palma. Dort feiern derzeit auch viele deutsche Party-Urlauber. Viele von ihnen missachten jegliche Sicherheitsvorkehrungen, wie Bilder von feiernden Fans auf Höhe des Balneario 6 nach dem Fußballspiel Deutschland-Ungarn am Mittwochabend beweisen. Augenzeugen berichten, dass die Polizei zwar vorbeifuhr und die Menschenmenge filmte, aber nicht eingriff.

Wie auch anderswo in Europa breitet sich auf Mallorca und den Nachbarinseln derzeit die ansteckendere Deltavariante des Coronavirus aus. Nach Informationen der MZ betrug ihr Anteil bei der jüngsten Runde an Gensequenzierungen rund 25 Prozent. In Deutschland sind es an die 15 Prozent. Experten gehen davon aus, dass die Deltavariante bald das Pandemie-Geschehen dominiert. Abgeschlossene Impfungen schützen aber auch gegen diese Virusmutation. /ck

