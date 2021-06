Bestes Strandwetter auf Mallorca

Nach den kurzen und heftigen Schauern und Windböen am Mittwoch (23.6.) kehrt das Strandwetter auf die Insel zurück. Die kommenden Tage scheint die Sonne auf Mallorca kräftig. Es wird warm, aber nicht zu heiß.

Am Donnerstag tauchen nur in den Mittagsstunden ein paar Wolken am Himmel auf. Die Temperaturen erreichen am frühen Nachmittag ihre Höchstwerte von 28 Grad in den Inselmitte. An den Küsten bleibt es ein bis zwei Grad kühler.

Das Meer an der Playa de Palma ist laut spanischem Wetterdienst Aemet 24 Grad warm. Eine Tropennacht gibt es wohl nicht. Die Temperaturen sinken auf 16 Grad in der Inselmitte. An der Küste bleibt es wärmer. Der Abendhimmel wird vom Vollmond verziert.

Der Freitag wird sonnig. Der Wind weht schwach, an der Küste etwas zügiger. Die Temperaturen steigen leicht und kratzen an der 30-Grad-Marke.

Am Wochenende wird es wärmer. Samstag sind 32 Grad drin, Sonntag gar 33 Grad. An beiden Tagen scheint ausgiebig die Sonne. Ähnlich geht es in der neuen Woche weiter. /rp