Konzerte und Führungen: So feiert die Tramuntana ihr Jubiläum

Ein wenig durch die Alfàbia-Gärten streifen und dabei Wissenswertes erfahren, den Klängen der Balearen-Sinfonikern lauschen oder das Landgut Son Marroig besuchen, das schon Schauplatz für so einige Promihochzeiten war – das sind nur einige Punkte des Jubiläumsprogramms, das Mallorcas Inselrat anlässlich des 10. Geburtstags der Ernennung der Serra de Tramuntana zum Welterbe aufgelegt hat.

Die Höhepunkte sind zwei große Konzerte: Das Warm-up vor dem ganz großen Jubiläumstag gibt am 26. Juni um 20 Uhr in Lluc die von Luis Alberto Segura gegründete mallorquinische Rock-Band L.A. Die Musiker stellen ihr vergangenes Jahr in der Serra, im beschaulichen Ort Orient, aufgenommenes Album „Evergreen Oak" vor. Das Lampenfieber der Gruppe dürfte beim Festakt groß sein: In Lluc wird man die Musiker nach drei Jahren erstmals wieder auf der Bühne sehen. Die Tickets für das Konzert sind allerdings inzwischen vergeben. Ganz klassisch geht es dann am 29. Juni um 19 Uhr zu, dieses Mal auf dem Vorplatz der Kartause von Valldemossa. Es ist der Jahrestag, an dem die Gebirgskette 2011 zum UNESCO-Welterbe ernannt wurde. Nach dem offiziellen Festakt mit mehreren Vorträgen spielen die Musiker der Balearen-Sinfoniker Stücke mallorquinischer Komponisten, etwa „Quatre estacions a Mallorca" von Joan Valent oder „La Serra de Tramuntana", einen Hochgesang auf die Gebirgskette aus der Feder von Antoni Mairata an. Das Konzert wird auf dem You-Tube-Kanal des Inselrats (conselldemallorca) auch per Streaming übertragen.

Schon seit Beginn des Jahres finden rund um den großen Jubiläumstag weitere Veranstaltungen statt. Für den 10. Juli etwa steht um 10 Uhr eine Führung mit Tomàs Vibot durch die Alfàbia-Gärten an, am 17. Juli ebenfalls um 10 Uhr eine kleine Wanderung mit Aina Mora auf dem Camí dels Ribassos in Deià. Am 7. August um 10 Uhr können Interessenten das nahe Deià gelegene Anwesen Son Marroig besichtigen, eines der Anwesen, die Erzherzog Ludwig Salvator einst erworben und ausgebaut hatte. Aina Mora nimmt Interessierte außerdem am 17. September mit auf einen Streifzug durch das Fischerviertel von Port de Sóller, los geht es um 10 Uhr.