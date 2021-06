Zahlen der Massenansteckung steigen, erste Schüler im Corona-Hotel auf Mallorca

Die Anzahl der spanischen Schüler, die sich auf Abifahrten auf Mallorca mit dem Coronavirus infizierten, steigt weiter. Laut den Angaben diverser regionaler Gesundheitsbehörden dürften es schon mehr als 700 junge Menschen sein, die nach ihrer Rückkehr positiv auf Covid-19 getestet wurden. Mehrere Tausend Erstkontakte - allein in Madrid sind es 3.000 - müssen deswegen nun in Quarantäne.

Die allermeisten der Erkrankten haben dabei keine oder nur leicht Covid-19-Symptome. Überträger waren ersten Analysen zufolge sowohl die Alphavariante als auch die ansteckendere Deltavariante des Virus.

Derzeit sind in insgesamt zehn spanischen Regionen Corona-Fälle nachgewiesen worden, die sich auf die Abifahrten nach Mallorca zurückführen lassen: Positiv getestet worden sind in Madrid bislang 363 Schüler, im Baskenland 126 Schüler, in Katalonien 44, in Aragon 10 Schüler, in der Region Valencia 67 Schüler, in Murcia 20 Schüler, in Galicien 70 Schüler, in Kastilien - La Mancha 11 Schüler. Hinzu kommen 476 junge Andalusier, die ebenfalls auf Mallorca ihre Abschlussfahrt gemacht hatten und noch auf die Testergebnisse warten. Auf Mallorca selbst liegen bislang 33 positive Testergebnisse vor.



268 Schüler auf Mallorca in Quarantäne - Ärger im Covid-Hotel



Auf der Insel müssen derzeit 268 Schüler in mehreren Hotels eine Quarantäne einhalten, weil sie direkten oder indirekten Kontakt zu den Infizierten hatten. Die Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorausgesetzt, sollen etliche von ihnen nun im Quarantäne-Hotel Palma Bellver untergebracht werden, in das auch infizierte ausländische Urlauber und ihre Familienangehörigen eingewiesen werden.

Eine erste Gruppe von 78 Jugendlichen brachte die Guardia Civil bereits in das seit Juni als Quarantäne-Hotel fungierende Hotel. Laut der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" richteten sich die Schüler dort schnell ein - einige versuchten bereits kurze Zeit nach ihrer Ankunft, in die Zimmer anderer Mitschüler zu gelangen, wie Fotos belegen.

Getestet worden sind auch etliche Mitarbeiter der Hotels, in denen die Schüler untergebracht worden waren. Bislang liegt hier laut der Landesregierung ein positives Testergebnis vor.



Erstansteckungen auf dem Festland?



Erste Analysen darüber, wo sich das Virus verbreitet, hatte das balearische Gesundheitsministerium bereits am Freitag (25.6.) veröffentlicht. Die Landesregierung geht davon aus, dass die Erstansteckungen bereits auf dem Festland passierten und die Schüler das Virus auf Mallorca dann untereinander weitergaben.

Als Situationen, in denen dies geschehen sein könnte, gelten etwa die Überfahrt mit der Fähre, die Feiern auf einem Party-Areal, das die Ortspolizei von Llucmajor genehmigt hatte oder ein Konzert, das die Ortspolizei in Palma de Mallorca wegen Nicht-Einhaltung der Sicherheitsvorschriften vorzeitig beendete. Auch bei Zusammenkünften in insgesamt neun Hotels in Arenal könnte es vermutlich zu Ansteckungen gekommen sein. Die Mitarbeiter dort werden nun alle auf Covid-19 getestet.



Sorge um den Tourismus



In Sorge über den Imageschaden im Ausland warnte die spanische Tourismusministerin Reyes Maroto am Samstag davor, allgemeine Schlüsse aus den Massenansteckungen zu ziehen. Es handele sich um "Einzelfälle". Man arbeite weiter daran, Spanien zu einem sicheren Reiseziel zu machen. /somo/ck

Aktualisiert um 13.15 Uhr mit neuen Zahlen der Schüler im Covid-Hotel