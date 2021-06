Corona auf Mallorca-Abifahrt: Konflikt im Umgang mit Minderjährigen

Die Balearen-Regierung ordnete die Verlegung der Schüler ins Quarantäne-Hotel an. Nicht alle wollten sich das gefallen lassen.

Die Balearen-Regierung ordnete die Verlegung der Schüler ins Quarantäne-Hotel an. Nicht alle wollten sich das gefallen lassen. Foto: Cati Cladera / Efe

Der Umgang mit Hunderten von spanischen Schülern, die sich auf Mallorca auf Abifahrt befinden und möglicherweise Kontakt zu positiv auf Covid getesteten Personen hatten, entwickelt sich für die Behörden auf der Insel zu einem echten Problem. Schüler protestieren über die schlechte Informationspolitik. Einige Eltern von Minderjährigen wollen Anwälte einschalten, nachdem ihre Kinder mutmaßlich ohne ihre Zustimmung in ein Quarantäne-Hotel gebracht worden waren. In den sozialen Netzwerken häufen sich Schüler, die Vorwürfe erheben.

Massenhafte Ansteckungen

Vor dem Hintergrund, dass sich bei Abifahrten nach Mallorca Hunderte von Schülern aus unterschiedlichen Regionen zum Feiern an der Playa de Palma getroffen hatten und sich viele von ihnen möglicherweise bereits auf der Fährfahrt von Dénia nach Palma untereinander mit dem Coronavirus angesteckt hatten, ordnete das Gesundheitsministerium auf den Balearen Quarantäne für sämtliche Abifahrt-Schüler an. Doch viele der Schüler weigerten sich, diese teilweise polizeilich überwachte Quarantäne einzuhalten und versuchten, die Insel per Flugzeug oder Fähre zu verlassen.

Um dies zu verhindern, ordnete das balearische Gesundheitsministerium die Verlegung ins Corona-Hotel Bellver Palma an. Dort sollten sämtliche Schüler zunächst getestet werden, um nachher zu entscheiden, wer bei negativem Testergebnis die Insel verlassen und wer wegen möglicherweise engem Kontakt zu positiv Getesteten weiter in Quarantäne bleiben muss. Dass bei der Zwangsverlegung von einem Hotel ins andere nicht immer die Zustimmung der Eltern vorlag, werfen mehrere Schüler den Behörden in sozialen Netzwerken vor. Andere twitterten: "Ich werde nie wieder nach Mallorca kommen", um sich über den Umgang und die mangelnde Information zu beschweren.

Am Sonntagnachmittag (27.6.) informierte die Balearen-Regierung, dass sich aktuell 175 Schüler im Covid-Hotel Bellver befinden. 33 seien positiv und 45 seien negativ getestet worden. Bei den übrigen stünde das PCR-Testergebnis noch aus. Neun Schüler seien wegen leichter Symptome, insbesondere Fieber, vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert worden. Weitere 93 Schüler befänden sich nach wie vor in ihren Hotels unter Aufsicht der Behörden, um die Quarantäne durchzusetzen. Am Montagmittag (28.6.) wolle die Gesundheitsministerin Patricia Gómez vor die Presse treten, um über die Situation und das geplante Vorgehen zu informieren. /tg

