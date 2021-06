Sonne satt und Temperaturen um 30 Grad auf Mallorca

So sieht es am Montagmorgen (28.6.) in Camp de Mar aus.

Der Sommer ist auf Mallorca angekommen - und er bleibt jetzt wohl auch die nächsten Wochen. Der Montag (28.6.) startet überall sonnig, und auch im weiteren Tagesverlauf werden sich nur wenige Wolken am Himmel zeigen. Die Höchstwerte erreichen gegen 15 Uhr bis zu 31 Grad in der Inselmitte, an den Küsten bleibt es mit 27 bis 29 Grad ein wenig kühler. Der Wind weht lediglich an der Ostküste ein wenig frischer.

In der Nacht gehen die Werte auf bis zu 18 Grad zurück, eine tropische Nacht gibt es lediglich in wenigen Gegenden. Der Dienstag (29.6.) startet ebenfalls sonnig, im Tagesverlauf ziehen von Osten her einige Wolken durch. Die bleiben aber harmlos. Die Höchstwerte steigen erneut auf 29 Grad an den Küsten und 31 Grad im Inselinneren. Die Nacht auf Mittwoch bleibt ebenfalls angenehm, 20 Grad werden lediglich in Palma erreicht. Sonst bleiben die Werte darunter.

Am Mittwoch legt das Thermometer in der Inselmitte noch ein Grad drauf, ansonsten sieht die Großwetterlage so aus wie in den vergangenen Tagen. Ab Donnerstag (1.7.) steigen die Werte dann noch einmal an und können bis zu 34 Grad erreichen. Regen ist bis auf Weiteres nicht in Sicht. Da hilft nur eine Abkühlung im Meer. In der Cala Mondragó hat das Wasser zurzeit 23 Grad, ab Dienstag sind 25 Grad angekündigt. /jk