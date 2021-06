Stellvertretender deutscher Außenminister Michael Roth besucht Mallorca

Der deutsche Staatsminister Michael Roth, stellvertretender Außenminister, besucht dieser Tage Mallorca. Der SPD-Politiker und Mitglied des Bundestages ist am Sonntag (27.6.) auf der Insel angekommen und wird am Dienstag (28.6.) abreisen. In Palma steht unter anderem am Montag ein Treffen mit der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol auf dem Programm. Dazu wird auch der spanische Staatssekretär für Europa-Fragen, Juan González-Barba, erwartet. Mit ihm sind bilaterale Gespräche geplant, wie es aus dem deutschen Konsulat in Palma de Mallorca heißt.

Bereits am Vormittag traf sich Roth gemeinsam mit González-Barba mit dem Bürgermeister von Palma de Mallorca, José Hila. Die spanische und die deutsche Regierung interessierten sich für mehrere Projekte in der Stadt, die mit Hilfe von europäischen Fördergeldern realisiert werden sollen, darunter unter anderem das neue Technologieviertel Nou Llevant in Palma de Mallorca.

Roth ist ebenfalls für Europapolitik zuständig, sein Schwerpunkt liegt in den deutsch-französischen Beziehungen. Zur Zeit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft während der Corona-Pandemie 2020 war er aufgrund der strengen Reiseregeln für viele Bereiche gleichzeitig zuständig. /jk