Polizei geht in Palma de Mallorca gegen "Lieferdienst" bei Trinkgelagen vor

Wo kommt eigentlich der Alkohol her, der bei den Trinkgelagen an der Playa de Palma und in den Gewerbegebieten so ausgiebig konsumiert wird? Die Gastronomen werden sich hüten, gegen die Regeln zu verstoßen und etwas außer Haus zu verkaufen, zumal sie ihre Lokale auch um 2 Uhr schließen müssen. Der Nachschub kommt von fliegenden Händlern - und die sind offenbar sehr gut organisiert. Laut einer Pressemitteilung der Ortspolizei von Palma haben die Händler mittlerweile einen regelrechten "Lieferdienst" aufgebaut. Bei einem Einsatz am Wochenende seien denn auch zwei dafür eingesetzte Fahrräder beschlagnahmt worden.

Die Stunde der fliegenden Händler schlägt nach der Sperrstunde um 2 Uhr, wenn die Vergnügungslokale an der Playa de Palma schließen und die Menschen an den Strand strömen. Fliegende Händler auf Fahrrädern und Motorrädern fahren dann laut Polizeibericht die Promenade entlang, um bei den einzelnen Gruppen ihre Bestellungen aufzunehmen. Bei Kontrollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag habe man Anzeige gegen insgesamt 9 fliegende Händler gestellt und 175 Euro Verkaufserlöse sowie zwei Fahrräder beschlagnahmt. Außerdem habe man 427 Bierdosen aufgesammelt, die von den Feiernden angesichts der herannahenden Beamten weggeworfen worden seien.

Insgesamt hätten sich an der Playa de Palma in dieser Nacht an die 1.000 Menschen versammelt, um weiterzufeiern. Sie seien dann von den Beamten und den Reinigungsmaschinen der Stadtwerke auseinandergetrieben worden, so die Polizei. Im Morgengrauen sei man da auch noch gegen ein weiteres Trinkgelage mit etwa 200 Menschen zwischen dem Balneario 1 und dem Balneario 2 vorgegangen.

Noch mehr Menschen versammelten sich laut Polizeibericht im Gewerbegebiet Son Castelló, wo eher die Einheimischen Party machen. Dort habe man Samstagnacht an die 2.000 Menschen auseinandergetrieben. Derzeit wächst auf Mallorca der Druck auf die Polizei, das Partytreiben zu unterbinden. Zu denen, die ein härteres Vorgehen fordern, gehören Reiseveranstalter ebenso wie Hoteliers und Regierungsmitglieder. /ck