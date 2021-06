Was brennt denn da im Megapark an der Schinkenstraße Licht?

Freunde des Nachtlebens auf Mallorca hatten in den vergangenen Tagen an der Playa de Palma einiges zu rätseln: Wieso brennt im Megapark Licht? Bereitet sich der Partykomplex auf eine Öffnung vor? Und wieso heißt „the Club" in der Schinkenstraße jetzt plötzlich „La isla bonita"?

Des Rätsels Lösung: In "the Club" fanden bis Mittwochnacht (16.6.) Dreharbeiten für die RTL-Serie „Der König von Palma" statt. Ein Sechsteiler, der eine Auswanderer-Geschichte in den 90er-Jahren erzählt und im Frühjahr 2022 ausgestrahlt wird.

Ursprünglich hätten die Disco-Szenen im legendären Tito's in Palma gedreht werden sollen, doch der älteste Club Mallorcas wurde an einen Investor verkauft, der sofort nach Kaufabschluss mit dem Rückbau begann. Am Paseo Maritimo entstehen jetzt Luxus-Apartments, wo einst ganze Generationen von Mallorquinern und Touristen feierten. Als Tito's-Ersatz soll auch die „Rutschbahn" am anderen Ende der Schinkenstraße ins Auge gefasst worden sein, doch entschieden sich die Filmproduzenten für den weit nobler gestalteten „the Club", der vorher Jahrzehnte lang „Paradies" hieß.

Und so war es ein etwas skurriler Anblick, als nach dem Spiel Deutschland-Frankreich Hunderte von Touristen auf Statisten trafen, die in Bundfaltenhosen und weiten bunten Hemden oder in engen Paillettenkleidern die Schinkenstraße bevölkerten. Doch die wahren Hingucker waren weniger die Kostüme der 90er, es waren die Karosserien, die vor „the Club" im absoluten Halteverbot parkten.

Autos der Marken VW, BMW oder Mercedes und alte Motoroller füllten die Schinkenstraße. Zum Schutz der Oldtimer und der Dreharbeiten wurde der untere Bereich des Carrer del Pare Bartomeu Salva (Volksmund: Schinkenstraße) von Security und Policia Local abgesperrt, sodass die Urlauber die brutale Schlägerei direkt vor „The Club" nur von weitem mitbekamen. Doch es handelte sich dabei nicht um die Ausläufer einer Wirtshauskeilerei, es waren Stuntmen bei der Arbeit.

Bleibt nur noch die Frage, weshalb im Megapark Licht brennt. Die Produktion hat die Megaarena unter dem Megapark angemietet und dort einen Mega-Make-up Bereich eingerichtet. In den vergangenen drei Tagen wurden dort rund 300 Statisten geschminkt und eingekleidet. In der Nacht zum Donnerstag wurden die Dreharbeiten in der Schinkenstraße beendet. Bis Mitte Juli wird noch an anderen Locations auf Mallorca an der Serie gearbeitet.