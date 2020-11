"Goodbye Deutschland" zeigt die neue Liebe von Danni Büchner

Es war zu erwarten: Nachdem erst vor einigen Tagen bekannt wurde, dass sich Daniela Büchner neu verliebt hat, wird das Thema auch schon bei "Goodbye Deutschland" aufgegriffen. Zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes Jens hat Danni Büchner mit dem Reality-TV-Protagonisten Ennesto Monte einen neuen Mann an ihrer Seite. Die beiden hatten ihre Liebe eigentlich zunächst geheim halten wollen, doch als die erstren Medien über das Paar berichteten, zeigten sich die beiden auch via Instagram und bestätigten so: Ja, wir sind ein Paar.

Nun also folgt die nächste Etappe bei "Goodbye Deutschland": "Was sagen die Kinder zum Neuen? Und wie viel Zukunft hat das junge Glück auf Distanz?", heißt es dazu in der Vorankündigung. Wir werden es sehen - und sicher nicht nur in einer Folge des Auswanderer-Formats.

In der Folge am Montag (30.11.) mit dabei sind auch die Susen und Sebastian, die frisch nach Mallorca auswandern. Während einige Auswanderer in der Coronakrise bereits die Flucht zurück nach Deutschland antreten mussten, gehen Susen und Basti genau den anderen Weg. Weil Mallorca ihre Trauminsel ist und sie glauben, es trotz Krise zu schaffen. Doch es wird härter, als gedacht, heißt es dazu von Vox.

Mark und Licia gehören seit 2013 zum Inventar der Insel. Zwei Kinder, ein erfolgreiches Leben als Gastronomen. Doch die besten Zeiten der Vorzeigeauswanderer sind Geschichte. Corona hat zugeschlagen. Und reißt die Familie auseinander. Die Läden der Auswanderer auf der Insel: geschlossen. Mark muss nach Deutschland gehen, um Geld zu verdienen. Und sich für viele Monate von Frau und Kindern trennen.

All das gibt es am Montag, 30.11. ab 20.15 Uhr bei Vox zu sehen.

Noch mehr Geschichten von Auswanderern in Corona-Zeiten gibt es in der großen MZ-Serie.