Daniela Katzenberger blickt auf 15 Jahre "Goodbye Deutschland" zurück

15 Jahre Auswandern, 15 Jahre Erfolgs- und Misserfolgsgeschichten. Happy Birthday, „Goodbye Deutschland"! Seit 15 Jahren begleitet das Vox-Doku-Format Auswanderer bei ihrem Weg in ein neues Leben im Ausland – stets mit viel Drama, Herzschmerz und Happy Ends. Zur Jubiläumssendung präsentiert Daniela Katzenberger am Dienstag, 15.12. ab 20.15 Uhr (Vox) dreieinhalb Stunden lang die größten Glücksritter und die skurrilsten Pechvögel aus 15 Jahren.

„Die Katze" selbst hatte sich vor mehr als zehn Jahren mit „Goodbye Deutschland" (GBD) auf den Weg nach Los Angeles gemacht, um Playboy-Bunny zu werden. Doch statt Karriere in den USA zu machen, landete die Blondine am Ende auf Mallorca, wo sie in Santa Ponsa ihr „Café Katzenberger" eröffnete. Noch heute lebt sie - zusammen mit ihren Mann Lucas Cordalis - auf der Insel.

In der Jubiläumssendung gibt es zudem ein Wiedersehen mit dem ersten aller GBD-Auswanderer Konny Reimann. Und was wäre diese Sondersendung ohne die weitere Mallorca-Fraktion? Neben den Bodybuildern Caro und Andreas Robens sind auch die Büchners dabei. Ein Interview mit Jenny Matthias, die vor zehn Jahren mit Kultauswanderer Jens Büchner auf die Insel kam und mittlerweile das dienstältetse GBD-Gesicht auf Mallorca ist, lesen Sie übrigens in der aktuellen Mallorca Zeitung (MZ frei Haus: Hier geht's zum E-Paper der neuen Ausgabe).

Und wer noch mehr Mallorca-Auswanderer sehen will, sollte schon am Montag, 14.12. um 20.15 Uhr Vox einschalten. Dann kämpft in einer neuen Folge Ballermann-Sänger Lorenz Büffel gegen die Corona-Krise an. Auch nach 15 Jahren gehen den Machern des Formats die Geschichten also nicht aus.