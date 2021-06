Die besten Restaurants in der Tramuntana auf Mallorca

Wer Ausflüge in der Tramuntana auf Mallorca und in den Dörfern am Fuße der Gebirgslandschaft unternimmt, will auch kulinarisch dazu passende Pausen einlegen. Dabei reicht das Angebot von urigen Dorflokalen mit bodenständig-mallorquinischer Küche bis hin zum Nobelrestaurant, zum Teil auch besternt durch den Restaurantführer Michelin. Manche liegen auf Meereshöhe, manche erreicht man über kurvenreiche und schmale Bergstraßen. Hier unsere kleine Auswahl.





Andratx

Am Fuß der Tramuntana speist man kreativ-mediterran im Restaurant Oliu. Die weitläufige Terrasse unter Bäumen, umgeben von blühenden Pflanzen und einem Kräutergarten, aus dem sich das Team rund um Chefkoch und Besitzer Joan Porcel Balaguer regelmäßig bedient, bietet speziell im Sommer einen luftigen Start für den Tramuntana-Trip (www. oliu.es). Auch das Verico direkt am Hafen hat sich zu Recht einen guten Ruf mit seiner italienischen gehobenen Küche erkocht (www. verico-portandratx.com). Erst vor Kurzem berichteten wir über das Umami eines jungen estisch-chilenischen Paares, nur wenige Schritte von der belebten Promenade entfernt, das eine asiatisch-lateinamerikanische Küche bietet (www.umamifreshbistro.com).





Es Capdellà, Galilea, Puigpunyent, Esporles

Eines der schönsten Hotels der Insel, die luxuriös umgebaute Posessió Castell Son Claret an der Straße von Es Capdellà nach Galilea fasziniert durch ihren perfekt angelegten Garten, aber auch durch Gourmetgenüsse. Nach dem Starkoch Fernando Arellano, der für das früher dort beheimatete Zaranda zwei Michelin-Sterne eingeheimst hatte, geht es es hier exzellent weiter: Der langjährige Souschef Jordi Cantó hat übernommen, das Lokal firmiert jetzt als Sa Clastra und bietet auf höchstem Niveau verfeinerte mallorquinische Traditionsgerichte. Wer es günstiger und ein wenig einfacher möchte, wählt das Zweitrestaurant Olivera (www.castellsonclaret.com).

Kontrastprogramm in Galilea. Hier isst man gutes Pa amb Oli, aber auch knusprige Tintenfischstücke mit Sobrassada und Honig im Café Sa Plaça (FB: Cafè Sa Plaça de Galilea). Von dort geht es über die schmale Bergstraße nach Puigpunyent ins Hotel Son Net mit dem Restaurant Oleum: Hier labt man sich an gehobener mediterran-internationaler Küche (www.sonnet.es). Weiter Richtung Palma kommt man nach Esporles: Dort lohnt das Es Brollador mit mallorquinischer Küche (www.esbrollador.com). Das Mesón la Villa ist bekannt für bestes Spanferkel und Lamm aus dem Ofen (FB: Meson la Villa).





Valldemossa

Zurück auf der Ma-10 gelangt man nach Valldemossa. Ein kleiner Schatz ist das Es Taller mit Besitzer und Chefkoch Nicolás Aubert. In der umgebauten ehemaligen Autowerkstatt oder auf der kleinen, aber feinen Terrasse speist man delikate Gerichte aus aller Welt im Tapas-Format (www.estallervalldemossa.com). Bodenständig-authentisch ist seit vier Jahrzehnten das kleine Restaurant Can Marió (FB: Restaurante Hostal Can Marió).





Deià

Im Künstlerdorf werden Gourmets gleich mehrfach fündig. An der Spitze das Sternerestaurant Es Racó d'es Teix des Franken Josef Sauerschell. Klassisch auf höchstem Niveau (www.esracodesteix.es). Sein einstiger Schüler Sebastian Pasch betreibt das Sebastian (www.restaurantesebastian.com), ein anderer , Guillem Méndez, ist Chefkoch im El Olivo, dem Restaurant des Luxushotels Belmond La Residencia (www.belmond.com). Und wer es lieber asiatisch möchte, findet im Restaurant Nama diverse erlesene Kreationen (www.restaurantnama.com).





Sóller

Bevor man nach Sóller kommt, sollte man Richtung Meer abbiegen und das seit 2020 endlich mit einem Stern prämierte Bens d'Avall besuchen. Serviert wird gehoben-kreative Insel-Küche, zum Teil mit eigenen Garten-Produkten (www.bensdavall.com). Weiter auf dem Weg gelangt man an die Abzweigung hoch in die Berge zum attraktiven Hotel-Restaurant Ca's Xorc, einer ehemaligen Olivenmühle. Der Blick über die Tramuntana bis hin zum Meer ist einzigartig, das Essen köstlich (www.casxorc.com).

In Sóller lohnt das Can Boqueta von Kiko Martorell, der Kreatives mit mallorquinischen Spezialitäten zu fairen Preisen auf die Teller bringt (www.canboqueta.com). Von dort an den Hafen: Hier kann man im Romantik-Klassiker Agapanto direkt am Wasser einkehren (www.agapanto.com) oder oberhalb des Ortes im Restaurant Neni im Bikini-Hotel. Von der traumhaften Terrasse schaut man auf die fast kreisrunde Bucht. Gegessen wird im wunderschön gestalteten Ambiente israelisch- mediterran (www.nenimallorca.com). Nimmt man die Pass-Straße Richtung Palma, kommt man auf etwa 500 Meter Höhe zum Restaurant Dalt d'Es Coll, das nicht nur mit schöner Aussichtsterrasse, sondern auch mit leckerem Essen punktet (FB: Restaurant Dalt des Coll).





Pollença

Zurück auf der MA-10 zum Aussichtspunkt Mirador de Ses Barques mit seinem gleichnamigen gutbürgerlichen Restaurant (FB: Mirador de Ses Barques). Ein kleiner Abstecher lohnt nach Fornalutx ins Ca n'Antuna, hier gibt es ebenfalls bodenständige Insel-Küche (FB: Ca n'Antuna). Die Ma-10 führt bis Pollença und den dazugehörigen Hafen. Dort wären unsere Tipps: The Wine Side mit Schwerpunkt Fisch und Meeresfrüchte (www. thewineside.es), das AmazO mit kreativ-mediterraner Speisekarte (FB: Amazo Puerto de Pollensa), das Abbaco Natural Food mit vegetarisch-asiatischen Gerichten (www.abbaconaturalfood.com) sowie das Bellaverde mit hübschem Garten und vegetarisch-veganem Angebot (FB: Restaurante Bellaverde).