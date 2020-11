Freizügig auf Mallorca: Filmlegende Elke Sommer wird 80

Die Blondine löste in der Kinowelt durch ihre Freizügigkeit mit einem Zweiteiler einen Skandal aus. Es war der erste spanische Film unter der Regie von Juan Bosch, der einen Bikini auf der Leinwand durchblicken ließ. Zu dieser Zeit wurden spanische Frauen mit Bikini am Strand noch von der Guardia Civil gemaßregelt oder sogar abgeführt. Während ihrer erfolgreichen Karriere wurde sie immer wieder als Sexsymbol betitelt.

Das Melodrama zeigte Weiblichkeit an den spanischen Stränden. Sommer, die damals 20 Jahre jung war, fühlte sich in ihrer Haut sichtlich wohl und rekelte sich am Strand in Calvià. Die Ikone wusste gar nicht, was nach der Premiere im Dezember 1962 los gewesen sei. Die Tickets waren im Voraus schon schnell verkauft und lockte die Massen von Spanien an. Geschlagene drei Monate hielt sich der Film in dem Programm und füllte die Kinosäle.

Dennoch waren diese aufreibenden Szenen damals nicht überall gerne gesehen: Die Kirche beschrieb den Film als "gravamente peligroas y desaconsejable", also höchst gefährlich und hat davon abgeraten. Aus diesem Grunde wurden die Kinos auch von der Guardia Civil strengstens überwacht, sodass die Gesellschaft, vorläufig die Minderjährigen, von dem Werk nicht verdorben würden.

Mit der Kamera eingefangen: Zu den Drehorten des Streifens zählten unter anderem Palma, Santa Ponça, Kap Formentor und Andratx, um die Scheinheit der Insel dem Publikum und Touristen näher zu bringen.

Sommer spielte insgesamt in 96 Filmen und 58 Theaterstücken mit. Seitdem ist sie viel rumgekommen und genießt das Leben. Nun feiert die deutsche Schauspielerin ihre achte Null – aber in Deutschland. Gemeinsam mit ihrem Mann Wolf Walther leben sie in ihrem Haus im bayrischen Marloffstein. Wegen der Pandemie ist es leider nicht möglich in großer Gesellschaft zu feiern, aber es werden Nachbarn zeitlich versetzt und mit Mindestabstand zum Anstoßen kommen. Die MZ gratuliert herzlich.