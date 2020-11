Freizügig auf Mallorca: Filmlegende Elke Sommer wird 80

Mit einem Zweiteiler löste sie in der Kinowelt 1961 durch ihre Freizügigkeit einen wahren Skandal aus: In dem Film "Spiel und Leidenschaft" (Bahía de Palma, Regie: Juan Bosch) zeigte sich Elke Sommer als erste Schauspielerin überhaupt in einen spanischen Film im Bikini auf der Leinwand. Zu dieser Zeit wurden spanische Frauen mit Bikini am Strand noch von der Guardia Civil gemaßregelt oder sogar abgeführt. Fortan wurde Elke Sommer, die als Pfarrerstochter und unter dem Namen Elke Schletz in Berlin geboren wurde, während ihrer erfolgreichen Karriere immer wieder als Sexsymbol betitelt.

Das Melodrama zeigte Weiblichkeit an den spanischen Stränden. Zu den Drehorten des Streifens zählten unter anderem Palma, Santa Ponça, Cap Formentor und Andratx. Sommer, die damals 20 Jahre jung war, fühlte sich in ihrer Haut sichtlich wohl und rekelte sich am Strand in Calvià. Dass sie damit jedoch eine Welle der Begeisterung und gleichzeitig der Entrüstung auslösen würde, war die jungen Schauspielerin auch bei der Premiere des Films im Dezember 1962 noch nicht klar. So waren die Tickets einserseits bereits im Voraus blitzschnell verkauft, geschlagene drei Monate hielt sich der Film in dem Programm und füllte die Kinosäle.

Andererseits waren diese aufreibenden Szenen damals nicht überall gerne gesehen: Die Kirche beschrieb den Film als gravamente peligrosa y desaconsejable, also höchst gefährlich. Aus diesem Grunde wurden die Kinos auch von der Guardia Civil strengstens überwacht.

Sommer spielte insgesamt in 96 Filmen und 58 Theaterstücken mit. Auch im Männermagazin "Playboy" war sie schon zu sehen. Affären bestimmten jedoch nie ihr Leben, wie sie einmal in einem Interview verriet: "Ich hatte in meinem gesamten Leben nur vier Männer. Darunter gibt es keine einzige Hollywood-Affäre." Zu ihren bekanntesten Filmen zählen die Komödie "Ein Schuß im Dunkeln", "Heiße Katzen" und "Völlig falsch verbunden!". Für ihre schauspielerischen Leistungen erhielt Sommer, die einst den Spitzanem "Sauerkraut-Bardot" erhalten hatte, sogar einen Golden Globe ("Der Preis", 1963) und zwei Bambis. Auch als Sängerin war sie erfolgreich und veröffentlichte fünf Studioalben.

Heute genießt sie nach eigenen Angaben das Leben und lebt mit ihren Mann Wolf Walther in ihrem Haus im bayerischen Marloffstein. Ihren 80. Geburtstag wollte sie eigentlich groß auf einem Schloss feiern. Wegen der Pandemie ist es jedoch nicht möglich, in großer Gesellschaft zu feiern. Doch zumindest sollen sich viele Nachbarn und Freunde angekündigt haben, die zeitlich versetzt und mit Mindestabstand zum Anstoßen vorbei kommen.

In diesem Sinne: Happy birthday, Elke Sommer! Auf ein baldiges Wiedersehen auf Mallorca!