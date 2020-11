Mallorca-Pläne passé: Andrej Mangold und Jennifer Lange getrennt

Für viele Fans galten Ex-Bachelor und Basketballer Andrej Mangold sowie Fitness-Influencerin Jennifer Lange als das absolute Promi-Traumpaar. Doch dann zogen die beiden ins "Sommerhaus der Stars" - und ihre Beziehung wurde auf eine harte Probe gestellt. Nun ist klar: "Team Bachelor" hat den Kampf der Promipaare vor laufenden Kameras nicht überlebt.

Wie Lange am Wochenende via Instagram mitteilte, haben sich die beiden getrennt: "Ich möchte heute etwas loswerden, was mir sehr auf dem Herzen liegt und Klarheit schaffen... Andrej und ich haben uns getrennt und werden nun unterschiedliche Wege gehen."

Damit dürften auch die Mallorca-Plane des Paares passé sein. Denn eigentlich wollten beide in den kommenden Monaten auf die Insel ziehen und sich hier ein weiteres gemeinsames Leben aufbauen. Doch daraus wird nun nichts.

Das Paar hatte eigentlich schon zur Ausstrahlung des "Sommerhaus"-Finales nach Mallorca kommen wollen, um sich die letzte Folge des Reality-TV-Formats zusammen mit den Mallorca-Auswanderern Caro und Andreas Robens anzusehen. Doch angeblich sei die Reise wegen Corona geplatzt. Ob es zu diesem Zeitpunkt schon zwischen dem Paar gekriselt hatte, ist unklar. Caro und Andreas Robens mussten jedenfalls am Ende ohne das "Team Bachelor" auf ihren Sieg anstoßen, denn die beiden haben das diesjährige "Sommerhaus" ja bekanntlich gewonnen.

Warum sich Mangold und Lange getrennt haben - darüber schweigen die beiden bisher. Aber es könnte durchaus mit den Attacken des ehemaligen Basketball-Profis gegen TV-WG-Mitbewohnerin Eva Benetatou zusammenhängen. Die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin wurde von Mangold im "Sommerhaus" massiv angegangen. Jennifer stand ihrem mittlerweile Ex-Freund dabei stets zur Seite, ließ sich selbst sogar auch zu einigen Attacken hinreißen. Ob sie diese mittlerweile bereut und beim Ansehen der Folgen im Nachhinein gesehen hat, wie fies Mangold gegenüber Benetatou auftrat?

Möglicherweise hat sich Lange auch deshalb getrennt, um nicht weiter ihre Karriere als Influencerin zu gefährden. Denn noch während das "Sommerhaus" lief, hatten gleich mehrere Werbepartner die Zusammenarbeit mit Mangold und auch Lange gekündigt. Am Ende könnte aber auch der öffentliche Druck auf die beiden einfach zu viel für ihre Beziehung gewesen sein. Malloca muss jedenfalls ohne das Paar als neue Inselbewohner auskommen...