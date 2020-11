Zum Todestag von Jens Büchner: Sondersendung von Goodbye Deutschland

Vor zwei Jahren starb Kult-Auswanderer Jens Büchner nach einer kurzen Krebserkrankung im Alter von gerade einmal 49 Jahren. Für viele kam die Nachricht vom Tod von "Malle-Jens" völlig überraschend. Am 17. November jährt sich sein Todestag zum zweiten Mal.

Viele Jahre war er seit seiner Auswanderung nach Mallorca im November 2010 eines der bekanntesten Gesichter der Vox-Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland". Deshalb erinnert der Sender nun noch einmal an das turbulente Leben des fünffachen Vaters und Entertainers und wiederholt am Montag die Dokumentation "Goodbye Jens - auf den Spuren des Kultauswanderers".

Seine Töchter aus erster Ehe, Jenny und Jessica, machen sich in der Doku gemeinsam auf Spurensuche. Sie gehen die Orte ab, an denen ihr Vater lebte, und sie treffen Menschen, die für ihn von großer Bedeutung waren. Die Schwestern sind voller Liebe für ihren Dad, der vor knapp zehn Jahren aus ihrem Umfeld verschwand, als sie selbst noch Teenager waren. Sie hielten über die ganze Zeit hinweg Kontakt, und doch sind nach seinem plötzlichen Tod Fragen offengeblieben - zu kurz war die Zeit seiner Besuche in Deutschland und ihrer Ausflüge nach Mallorca.

"Goodbye Jens - auf den Spuren des Kultauswanderers", Vox, 16.11.2020, 23.30 Uhr