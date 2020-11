Star-Friseur und Mallorca-Liebhaber Udo Walz ist tot

Der Star-Friseur und Mallorca-Liebhaber Udo Walz ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Er sei friedlich eingeschlafen, erklärte sein Ehemann Carsten Thamm-Walz am Freitag. Wie verschiedene Medien berichten, soll Walz zuvor einen Diabetes-Schock erlitten haben und ins Koma gefallen sein. Am Freitagmittag soll er dann verstorben sein. Zuletzt hatte Walz im Rollstuhl gesessen.

Walz stammte aus Waiblingen in Baden-Württemberg. Nach seiner Friseur-Ausbildung, die er als drittschlechtester unter 600 Prüflingen abgeschlossen hatte, hielt es den jungen Schwaben jedoch nicht länger im Ländle. Über Umwege landete er im Schweizer Nobelort St. Moritz, wo er sich "Monsieur Boris" nannte - weil das besser klang als Udo, wie er einmal selbst sagte. Kurze Zeit später saß Marlene Dietrich auf seinem Stuhl und ließ sich die Haare von dem 18-Jährigen richten.

Während der gesellschaftlich turbulenten 60er Jahre zog es den ehrgeizigen Nachwuchsfriseur Walz in das Zentrum des Kalten Krieges, in den Westteil Berlins. Auf den ersten Salon 1968 am Ku'damm folgten später weitere. Auch auf Mallorca eröffnete der Insel-Freund zwischenzeitlich zwei eigene Salons, heute ist es noch einer am Carrer de Sant Feliu in Palma. Insgesamt betrieb Walz mehr als zehn Salons. In den 80ern modellierte er für Modemacher wie Wolfgang Joop und Jean-Paul Gaultier die Haare der Models.

Walz hatte viele prominente Verehrerinnen: Moderatorin Sabine Christiansen, Kabarettistin Désirée Nick, Sängerin Sarah Connor, die Models Claudia Schiffer, Heidi Klum und Naomi Campbell, Hollywoodstar Julia Roberts und sogar Kanzlerin Angela Merkel vertrauten auf seine Friseurkunst. Auch Unternehmerin Barbara Becker zählte zu Walz' Kundschaft, die beiden waren eng befreundet.

Walz spielte auch in Fernsehserien und Doku-Soaps mit, machte Werbung für ein Diätmittel, moderierte eine Talkshow und veröffentlichte Bücher. Walz war seit 2008 mit seinem Lebensgefährten verheiratet. /mw