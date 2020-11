HR wiederholt Doku "Mallorca - Wie Corona die Trauminsel verändert"

Leere Strände, geschlossene Hotels und verwaiste Touristenzentren - die Coronakrise hat insbesondere Mallorca hart getroffen. Der Hessische Rundfunk wiederholt am Samstag (21.11.) ab 21 Uhr die WDR-Dokumentation "Mallorca - Wie Corona die Trauminsel verändert" im Rahmen der Reihe "Kritisch reisen".

Noch letzte Saison landeten die Ferienflieger auf Mallorca im Minutentakt. In der Hochsaison drängelten sich die Touristen an den Stränden, im Juli und August war kaum noch ein Zimmer zu bekommen Bis zu sieben Kreuzfahrtschiffe lagen gleichzeitig im Hafen von Palma, Tausende zog es zur Kurzvisite in die Altstadt von Palma. So viele, dass Anwohner Initiativen gründeten, um ihre Stadt zu schützen. Doch dann kam die Coronalkrise - und der Touriusmus brach ein.

In der Doku sprechen die Autoren unter anderem mit Menschen, die wegen der Krise auf die Angebote der Suppenküchen angewiesen sind, nachdem sie ihre Jobs im Tourismus verloren haben. /mw

"Mallorca - Wie Corona die Trauminsel verändert", Sa., 21.11,, 21 Uhr, HR