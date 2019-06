Die neue App der Mallorca Zeitung ist am Start

Wer die Mallorca Zeitung am liebsten auf dem Handy liest, für den wird die Lektüre jetzt noch bequemer: Die MZ gibt es jetzt auch als praktische App fürs Smartphone, als kostenlosen Download in Google Play und im App Store von Apple.

In der App lesen Sie alle kostenfreien Inhalte der Mallorca Zeitung, die auch auf unserer Website veröffentlicht werden - aktuelle Insel-News, Freizeit-Tipps und Service-Informationen. Über eine horizontale Menüleiste am unteren Ende des Bildschirms haben Sie zudem direkten Zugriff auf weitere Service-Infos wie Verkehr, Kino oder Fußballergebnisse auf Mallorca sowie auf die neuesten Schlagzeilen ("Aktuell").

In der Artikelansicht können Sie durch eine horizontale Wischbewegung schnell und direkt den nächsten Artikel aufrufen.

Im Menü links oben werden Ihnen auf einen Blick alle Ressorts angezeigt - so können Sie noch einfacher die Themen aufrufen, die Sie interessieren. Die neuesten Artikel verschiedener Ressorts finden Sie zudem am Ende der Startseite in praktischen Themenblöcken.

Weiterhin zur Verfügung steht natürlich auch unsere App "Kiosk Mallorca Zeitung". Mit dieser können Sie das E-Paper der Mallorca Zeitung lesen - es ist die digitale Ausgabe der Printzeitung, die sich allen Endgeräten anpasst, sei es PC, Mac, Tablet oder Smartphone.

Die Apps finden Sie ganz einfach, wenn Sie "Mallorca Zeitung" in Google Play oder im App Store suchen. Unter folgenden Links können Sie die neue App auch direkt herunterladen:

Download für Android

Download für iPhone



Den MZ Kiosk zum Lesen des E-Papers finden Sie hier:

Download für Android

Download für iPhone