Mallorca-Saison, Letizia-Biografie, Tipps zu Bankprovisionen

Die Coronavirus-Krise hat endgültig Mallorca erfasst - nicht, weil es hier besonders viele Infizierte gäbe, im Gegenteil. Vielmehr wird der allgemeine Krisenmodus zu einer Bedrohung für die Tourismusbranche, spätestens seitdem die für diese Woche geplante Tourismusmesse ITB in Berlin abgesagt wurde.

In der neuen Printausgabe vom Donnerstag (5.3.) und im E-Paper erklärt Redakteur Frank Feldmeier, wie die Tourismusbehörden auf der Insel einen Buchungsabbruch abwenden wollen, und fasst das Anti-Coronavirus-Protokoll der Gesundheitsbehörden zusammen.

Welche Lehren aus Virus- und vor allem Klimakrise für die Tourismusbranche zu ziehen sind, erklärt Hans-Joachim Schellnhuber, Deutschlands bekanntesten Klimaforscher, in einem Interview mit Redakteur Johannes Krayer.

Mit Spannung erwartet wurde die nicht autorisierte Biografie der spanischen Königin Letizia. Jetzt ist sie da, und MZ-Autorin Alexandra Wilms hat das Buch gelesen. Ihr Fazit: durchwachsen. Vielleicht hätte Autor Leonardo Faccio eine weniger chauvinistische Sicht auf die gelernte Journalistin gut getan.

Apropos starke Frauen: Spanien ist bekanntlich in Sachen Frauenbewegung ganz vorne dabei. Und das ist auch gut so, findet Redakteurin Lisa Herding. Warum sie trotzdem nicht an den Kundgebungen zum Weltfrauentag am 8. März teilnehmen wird? Weil ihr die Aggressivität einiger Feministinnen ganz gewaltig auf die Nerven geht. "Ihr habt sie doch nicht mehr alle" ist ihre Entgegnung getitelt.

Sind Ihnen die Kunstwerke an Palmas Häuserwänden mit Variationen bekannter Filmfiguren aufgefallen? Was dahinter steckt und wie sie entstehen, erklärt Redakteurin Simone Werner in "Kino auf grauen Mauern".

Trabrennen sind auf Mallorca fast so populär wie Fußball. Wie schon die Jüngsten trainieren, zeigt Johannes Krayer in seiner Reportage "Die Pony-Traber von Manacor". Denn früh übt sich, wer später Preisgelder abräumen will.

"Ich bin ein Weißer Hai" heißt das Interview, das Sportredakteur Ralf Petzold mit Toni "tiburón" Gabarré, dem Torjäger von Atlético Baleares, geführt hat. Am Sonntag (8.3.) tritt der Fußballdrittligist des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann gegen Ibiza an.

Wie sollen sich die Konservativen aufstellen? Um diese in Deutschland ganz ähnlich gestellte Frage geht es diese Woche in der politischen Analyse von unserem Madrider Korrespondenten Thilo Schäfer. Wie wird die Volkspartei nach dem Verlust der Hegemonie im konservativen Lager mit der rechtsradikalen Vox und den liberalen Ciudadanos umgehen?

Im Service-Teil stehen diese Woche die Bankprovisionen im Mittelpunkt. Selbst Konten, auf denen das Gehalt eingeht, sind in Spanien nicht mehr unbedingt gratis. Höchste Zeit also, sich einen Überblick zu verschaffen.

Nicht fehlen dürfen die Tipps zum Spanisch-Lernen von Sprach-Experte Tom Gebhardt. Diese Woche geht es um Ausdrücke rund um Links- und Rechtshänder sowie die Antwort auf die Frage, was das mit "Billy the Kid" zu tun hat.

Gratis dazu gibt es am Kiosk auf Mallorca sowie online eine 24-seitige Beilage zur Mallorca-Saison 2020, inklusive Gastro-Trends, Strand-Tipps und Tendenzen in den Hotels auf Mallorca.

