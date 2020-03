Gut aufgehoben auf Mallorca in der Corona-Krise

Krista Brammer öffnet für die Mallorca Zeitung die Tür, ansonsten bleibt sie lieber in ihrem schönen Haus in Sencelles.

Krista Brammer öffnet für die Mallorca Zeitung die Tür, ansonsten bleibt sie lieber in ihrem schönen Haus in Sencelles. Foto: Bendgens

Zweite Woche Ausgangssperre auf Mallorca: Mit Chefredakteur Ciro Krauthausen praktisch allein im Großraumbüro und allen Redakteuren im Home Office ist diese Ausgabe entstanden, die nicht nur mit Analysen und Interviews die Entwicklung der Coronavirus-Krise auf der Insel beleuchtet, sondern auch die Zeit zu Hause vereinfacht und verkürzt.

MZ frei Haus: Hier geht's zum E-Paper der neuen Ausgabe

Vom Ritual der täglichen Pressekonferenzen des Corona-Komités auf den Balearen berichtet MZ-Vize Frank Feldmeier, der auch ein Whatsapp-Interview mit dem Virologen José Antonio López Guerrero geführt hat. Der Mikrobiologe, der unter anderem in Heidelberg geforscht hat, erklärt die Unterschiede zwischen Deutschland und Spanien beim Kampf gegen das Coronavirus, und gibt einen Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate.

"Existenzkampf", heißt der Artikel von Redakteur Johannes Krayer, in dem er vier Beispiele beschreibt, wie Unternehmer und Selbstständige auf Mallorca mit der Krise und der Beantragung der Hilfen ringen. Gastwirte, Großhändler, Zahnarzt, Hotelier - jeden hat Corona im Griff. In einem weiteren Stück geht es um die Strategien, mit denen die Urlauber möglichst bald wieder angelockt werden sollen.

Für seinen Artikel zur Unterrichtung der Schüler zu Hause konnte Johannes Krayer direkt im Home Office recherchieren - für das passende Foto musste er nur ein paar Treppen vom Arbeitszimmer ins Wohnzimmer hinabsteigen. Und passend zum Thema Home Office gibt es diese Woche auch die nötigen Vokabeln von Sprachexperte Tom Gebhardt: So erklären Sie auf Spanisch alles rund um die "videollamada", den Videoanruf.

Die Reihe der Unternehmen auf Mallorca, die sich jetzt mit Kurzarbeit und Freistellung der Mitarbeiter behelfen, ist lang. Dazu passend erklärt Kollegin Lisa Herding im Detail, was genau ein ERTE ist und welche Stolperfallen bei der Beantragung drohen. Angesichts der wirtschaftlichen Folgen setzt die Pandemie vielen Menschen auf Mallorca auch psychisch schwer zu. Dass die Lage aber auch etwas sehr Beruhigendes hat, erklärt Psychologe José Luis Reig im Interview mit Lisa Herding.

Thema Atemmasken: Kollegin Simone Werner hat sich von Näherinnen per Telefon erklären lassen, wie die Utensilien zu Hause anzufertigen sind: "Ich hätte mir in einigen Momenten gewünscht, einfach kurz hinfahren zu können. Dadurch hätte ich mir und ihnen sehr viel Zeit erspart." Besonders nett fand sie, dass eine Interviewpartnerin von sich aus kurze Videoclips drehte, um ihr Handwerk zu erklären.

Auf Hochtouren arbeiten zurzeit zudem die Unternehmen im Bereich Desinfektion. Dort hat sich Simone Werner Tipps geben lassen, etwa zu, wie man das Handy-Display virenfrei bekommt.

Endlich erreicht man mal jemand zu Hause: Sechs Mallorca-Fans berichten MZ-Vize Lars Kraye, warum sie die Krise lieber auf Mallorca aussitzen. In einem weiteren Stück mit dem Titel "Nähe trotz Distanz" geht es außerdem darum, wie die Pandemie die deutsche Gemeinschaft auf der Insel zusammenrücken lässt - etwa, indem man Einkäufe für Senioren erledigt.

Viel schlimmer als auf Mallorca ist die Situation in Madrid. Aus der "Geisterstadt", in der ein Notkrankenhaus auf dem Messegelände entsteht und eine Leichenhalle improvisiert werden muss, berichtet unser Korrespondent Thilo Schäfer. An die Ruhe in den sonst tosenden Straßen kann er sich nur schwer gewöhnen.

Auch der Sport steht Kopf. Die wenigsten Profisportler können ihr Trainingsprogramm durchziehen und befürworten deswegen die Absage der Olympischen Spiele in diesem Jahr.

Dass der Begriff "Corona" auch positive Assoziationen wecken kann, zeigt der Artikel von Redakteurin Brigitte Rohm. Sie hat das gleichnamige historische Hostal in Palma besucht - ein Schmuckstück, deren Betreiber nicht nur Nachteile im Namen ihres Hauses sehen.

Vom Schreibtisch aus dagegen waren die Online-Tipps zu recherchieren, die Ihnen die Insel virtuell näherbringen, solange der direkte Kontakt verboten ist. Jetzt wird das Internet zum Fenster nach draußen.

Und damit sich nicht alles um das Virus dreht, hat Lars Kreye außerdem unser Nachbarn aus dem hohen Norden besucht: 14.000 Schweden leben auf der Insel. Wie die Deutschen pendeln viele von ihnen, in Palma haben sie ganz neu einen eigenen Supermarkt, und die schwedische Kirche zieht bald um. Es sind Gespräche mit einer Gemeinschaft von Residenten, die am liebsten einfach nur gute Nachbarn sein wollen.

Dass sich viele Restaurants in der Krise nun Alternativen suchen, um ihr gutes Essen an den Mann/die Frau zu bringen, hat Autorin Martina Zender beobachtet und einige Lieferservice-Möglichkeiten der Insel entdeckt - von Hummus bis Spanferkel.

Ja, und dann haben wir noch den Polizisten interviewt, der mit seinen Kollegen singend durch Algaida zog - das Video ging um die Welt, selbst Ivanka Trump war begeistert.

Trotz der nur 48 Seiten der Printausgabe in dieser Woche ist die Ausgabe also prall gefüllt. Dass wir die Seiten anpassen mussten, hängt, wie so vieles dieser Tage, mit der Coronavirus-Krise zusammen. Die Auswirkungen der Pandemie setzen auch den Zeitungen schwer zu. Da nicht auszuschließen ist, dass die Regierung weitere Maßnahmen zur Stilllegung der Wirtschaft beschließt,um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sind wir gut damit beraten, Papier zu sparen. Die spanische Post, Correos, hat zudem die Pressesendungen eingestellt, unseren ­Abonnenten in Deutschland können wir die MZ derzeit nur per E-Paper zukommen lassen.

Auf der Insel haben die meisten Verkaufsstellen indes weiterhin geöffnet – einen Kiosk aufzusuchen und sich eine Zeitung zu kaufen, um sich zu informieren, ist auch unter dem Alarmzustand ein gewährleistetes Grundrecht. Eine Liste der Verkaufsstellen finden Sie hier.

Und das E-Paper gibt es hier. Das Einzelexemplar für alle Endgeräte kostet nur 1,90 Euro, das Monatsabo 7 Euro, das Jahresabo 49 Euro. Hier finden Sie alle Angebote im Überblick. /ff